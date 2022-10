Al Qaeda, CJNG y colectivos feministas entre los riesgos para el AIFA: Guacamaya Leaks

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La Sedena realizó un análisis de las "amenazas a la seguridad de la aviación civil" del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ubicó a 25 grupos que podrían afectar la operación del aeropuerto, entre ellos a familiares de niños con cáncer, madres usuarias de guarderías infantiles y a los exintegrantes de la extinta Policía Federal.

En 2020, durante la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional realizó una evaluación de riesgos para determinar las amenazas a la seguridad de la aviación civil en el aeropuerto que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La evaluación encontró 25 "grupos con posibilidad de perpetrar un acto de interferencia ilícita". La mayoría son organizaciones de la sociedad civil y grupos del crimen organizado, según documentos encontrados entre los correos filtrados por el grupo de hacktivistas "Guacamaya".

Entre los grupos nacionales calificados con niveles de amenaza media-alta, evaluados con 10 puntos de una escala de 15, aparece el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto a los Colectivos Feministas, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos y el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. También están el Sindicato Libertad, el grupo disidente de la CNTE y la Confederación Nacional Campesina.

Del CJNG se determinó que el grupo es suficientemente capaz de adoptar medidas que afecten al AIFA y que cuentan con un estructura eficaz.

De los Colectivos Feministas se establece que no tiene un liderazgo claro y centralizado, pero que están unidas en objetivos, que han realizado movilizaciones con éxito y que tienen adhesión local.

Sobre los estudiantes de Ayotzinapa se calificó que no tienen una estructura amplia, pero que sí es eficaz y sus integrantes entusiastas, también que han realizado movilizaciones con éxito.

Feministas, con mayor grado de amenaza que la Unión Tepito

En un nivel de amenaza media y baja, la Sedena identificó a los cárteles de La Familia, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, a la Unión Tepito y al Cártel del Centro.

También puso en ese cajón a "colectivos que exigen paz y justicia social", a los 12 pueblos originarios de Tecámac, al Frente de pueblos originarios unidos en defensa del agua, a Antorcha Campesina, a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Con un nivel más bajo de amenaza, pero también considerado como riesgo al AIFA, la Sedena señaló a los familiares de niños con cáncer, a madres usuarias de guarderías infantiles y a los ex integrantes de la extinta Policía Federal. De estos grupos, señaló: "son capaces de adoptar medidas".

Entre ellos identifican a cuatro organizaciones internacionales, tres consideradas de riesgo medio-alto: las organizaciones terroristas Al Qaeda y Hezbollah, así como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerada de extrema izquierda, calificadas con una puntuación de entre 9 y 12. Así como al Estado Islámico de Iral y el Levante (ISIL), considerado amenaza media.

La Sedena conformó con su personal un grupo multidisciplinario que determinó los riesgos en el AIFA, realizada en el marco de ordenamientos internacionales y nacionales. En el documento de mayo de 2020 se explica que se analizaron las amenazas históricas, presentes y emergentes contra la aviación civil en el contexto internacional y la situación que se vivía entonces en México, considerando las condiciones de seguridad pública y movimientos sociales que pudieran interferir en la construcción y puesta en operación del aeropuerto.

Una amenaza, explicó el grupo multidisciplinario, es la "causa potencial de un daño a un activo o proceso", puede tener un origen accidental o deliberado, éstas últimas son tratadas bajo el concepto de "seguridad de la aviación".