Alcalde de Amecameca se libra del Covid-19

Estuvo en el umbral de la muerte, pero regresó. Al alcalde de Amecameca, Miguel Ángel Salomón Cortés, lo internaron 25 días en un hospital, 14 de los cuales los pasó intubado después de que se contagió de Covid-19.

La gravedad de la enfermedad que contrajo durante una visita que realizó a la comunidad de Santa Isabel Chalma, durante las festividades por el Día de Muertos, lo llevaron al delirio, en su estado de subconsciencia se imaginó que lo habían secuestrado.

Cuando despertó, después de los 14 días que estuvo intubado, esos pensamientos de que estaba privado de su libertad por una banda de delincuentes vestidos de blanco, lo orillaron a pedir a "los plagiarios" que terminaran con su vida.

"¡Ya mátenme, mátenme, no me hagan sufrir más!", les dijo a los hombres con batas blancas que tenían cubierto el rostro con mascarillas y que rodeaban su cama cuando volvió en sí.

"Soñé que estaba secuestrado por gente con batas blancas y mascarillas, cuando desperté fue lo primero que vi y dije: 'Sí, es realidad, estoy secuestrado', y vives un momento muy difícil, son momentos caóticos.

"Uno de los doctores me dijo entonces: 'No, Miguel Ángel, no es lo que usted piensa, estuvo muy grave, son efectos de la anestesia, de que estuvo intubado, efectos de que estuvo 14 días sedado', y ya uno se empieza a conectar otra vez con la realidad", contó.

Al edil de 55 años le tomó cinco días, después de que salió de un hospital de la Ciudad de México en donde estuvo internado, volver a su realidad. Aún en trance, le dio las gracias a su esposa por pagar el rescate de su plagio a los hombres que lo habían privado de su libertad.

"Mi esposa me dijo que no me habían secuestrado, que no había pagado ningún rescate y que estuve internado en un hospital porque mi estado de salud se complicó y por eso tuvieron que intubarme", narró.

El alcalde fue el 1 de noviembre pasado al poblado de Santa Isabel Chalma a entregar cera a los residentes, parte de las tradiciones del Día de Muertos en esa zona de los volcanes Izta-Popo. Estuvo acompañado de varias personas y ahí contrajo el virus.

Días después se empezó a sentir mal. Fiebre, dolor corporal y reducción en los niveles de oxigenación fueron los síntomas que tuvo. Acudió a la capital del país y en un centro médico privado le realizaron la prueba Covid que resultó positiva.

El 13 de noviembre ingresó por urgencias a ese inmueble y tres días después le notificaron a él y a su familia que lo tenían que intubar porque su estado de salud se había agravado.

El 16 de noviembre lo intubaron. Catorce días después, lo desintubaron. Estuvo 25 días internado.

Casi recuperado 100%, regresó a sus actividades al frente del ayuntamiento de Amecameca antes de concluir diciembre pasado. Se siente agradecido con su creador porque cuatro de las personas con las que estuvo el día que se contagió murieron. "Somos tan frágiles y vulnerables", mencionó.