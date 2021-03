Alcalde de Neza advierte sobre falsas vacunas contra Covid en redes

El alcalde de Ciudad Neza, Juan Hugo de la Rosa, advirtió a la gente que no se deje sorprender en las redes sociales sobre el ofrecimiento de vacunas contra el Covid-19 porque serán estafados, pues el antígeno solo lo pueden suministrar los gobiernos nacionales y no particulares. "Les pidió no dejarse engañar por aquellas personas o grupos que quieren aprovechar esta situación para su beneficio personal, pues el gobierno federal tiene clara la ruta que el proceso de vacunación debe seguir, pero que tampoco confíen en aquellos que en internet prometen tener la vacuna disponible, ya que en esta etapa en México y en el mundo, solo los gobiernos son los que tienen acceso a las vacunas", dijo.

El edil precisó que en el esquema federal de la Estrategia Nacional de Vacunación, Nezahualcóyotl está ya contemplado, por lo que se prepara la logística con los gobiernos federal y estatal para que en cuanto se envíen las dosis estén listos los centros de vacunación. "Si bien todavía no hay una fecha fija de la llegada de la vacuna a esta localidad, ya se está revisando desde la semana pasada entre los tres órdenes de gobierno las posibles sedes, horarios y orden de la inmunización de los adultos mayores de 60 años y más, buscando que sea lo más ágil posible, por lo que se ha puesto a disposición del gobierno federal los espacios públicos municipales que se consideran tienen las mejores condiciones para poder realizar esta vacunación masiva, pero, insistió, será la autoridad federal quien finalmente determine los espacios a ocupar", comentó.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Nezahualcóyotl habitan 164 mil 512 adultos mayores de 60 años y más, de los cuales 92 mil 512 son mujeres y 72 mil 37 son hombres. "El lote de vacunas que llegará a este municipio contempla a todos ellos, por lo que no será necesario hacer filas de manera anticipada, pues habrá vacunas para todos los adultos de 60 años y más, solo tienen que esperar la información de dónde y cuándo se tienen que presentar, teniendo a la mano copia de su registro de vacunación y su identificación oficial", mencionó. El gobierno local puso a disposición de la población las ocho receptorías de pagos con que cuenta el gobierno municipal para ayudar a los adultos mayores que no han hecho su registro para que se les auxilie y lo puedan hacer sin mayor problema, sólo tiene que llevar copia de su CURP y comprobante de domicilio.

Los interesados pueden acudir a Calle 9 número 159, colonia Las Águilas; avenida Gustavo Baz número 42, colonia Benito Juárez; Boulevard de los Continentes s/n, colonia Bosques de Aragón; calle Gloria de Castilla s/n, colonia Esperanza; Cuarta Avenida esquina con avenida Cuauhtémoc, colonia Estado de México; calle Chihuahua s/n, colonia Jardines de Guadalupe; calle Tacubaya número 78, colonia Metropolitana Tercera sección y calle Oscar número 3, colonia Pavón. "A la fecha con los datos que publica el gobierno federal en Nezahualcóyotl se registran 23 mil 941 casos positivos acumulados, 2 mil 849 defunciones y 580 casos positivos activos, que en comparación a semanas anteriores han bajado el promedio de casos semanal hasta en un 50 %, pero todavía lejano a las cifras que se tenían hasta antes de la segunda oleada, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia", dijo.