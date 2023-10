Nosotros no mentimos, no plagiamos y no traicionamos: Sheinbaum

"Nosotros no plagiamos", aseguró la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación,

, al reanudar su gira por el país.En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ante cientos de militantes del Partido Verde y Morena, la virtual candidata presidencial aseguró que tiene principios, y que deben tener certeza de que lleva causas en el corazón."De mí, compañeros y compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México", señaló tras la firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación, en el Foro Chiapas.Cabe mencionar que Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, se encuentra en medio de la polémica ante el supuesto plagio en su tesis de titulación de la licenciatura.Incluso, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, revisar el tema.Sheinbaum mencionó que la Cuarta Transformación sigue representando la esperanza de México, "la esperanza de continuidad de la cuarta transformación, porque va a continuar un gobierno del pueblo y para el pueblo, porque no vamos a regresar a gobiernos que vean por unos cuantos"."(...) van a seguir habiendo gobiernos que piensen en que, por el bien de todos, primero los pobres. Gobiernos honestos, que no sean corruptos, gobiernos que no regresen el avión presidencial o las pensiones a los expresidentes", aseguró.En ese sentido, Sheinbaum Pardo señaló que los Presidentes, previo al inicio de la Cuarta Transformación, olvidaron a Chiapas, sin embargo con Andrés Manuel López Obrador ha impulsado el sureste de México."Muchos Presidentes en el pasado olvidaron a Chiapas y al sureste de México, tanto que dieron estos estados a la República, porque llevaron agua, electricidad, petróleo, en Tabasco, en Campeche, y no se había regresado al sureste lo que requiere el sureste hasta que llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.Reiteró que son tiempos de unidad en el movimiento, y dijo: "el pueblo unido jamás será vencido".Cabe mencionar que al Acuerdo de Unidad para la Transformación firmaron el presidente del Partido Encuentro Social en Chiapas, Kalyanamaya de León Villar; el presidente del Partido Mover a Chiapas, Justo Hernández; el rector de la Escuela Libre de Derecho, Gabriel Bravo, entre otras y otros integrantes de la sociedad civil."Llamamos a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes, pero también a quienes, desde atrás, pero también a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos", comentó Mario Delgado, dirigente de Morena, quién acompañó a Sheinbaum a su gira de trabajo.