Alcalde prófugo no realizó auditorías

Ciudad de México.- Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, hoy prófugo tras ser señalado por el gobierno federal de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, no realizó ninguna auditoría interna en el municipio en los dos periodos (2019-2021 y de 2025 a la fecha) que ejerció como presidente municipal en la segunda ciudad más importante de Morelos.

En la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en la gestión de Jesús Corona, entre ellas, un faltante por 10 millones de pesos, obras que no operaban, y las que operaban lo hacían de forma deficiente, así como el sobrepago en algunas de estas obras.

Mientras que en la Cuenta Pública 2021, la ASF advirtió que el municipio de Cuautla no contaba con un adecuado sistema de control interno que le permitiera identificar y atender posibles riesgos en el manejo eficiente y transparente de recursos.

En una revisión hecha en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que en agosto de 2022, tras finalizar el primer periodo de Jesús Corona como presidente municipal de Cuautla, la administración entrante advirtió que en su gestión no se llevó a cabo ninguna auditoría interna.

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Además, en lo que va de este año 2026, el municipio tampoco había realizado auditorías internas en la segunda administración de Jesús Corona Damián.

En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró un faltante por 10 millones de pesos debido a que el gobierno de Jesús Corona Damián pagó obras que no operaban y las que operaban, indican, lo hacían de forma deficiente, además de que hubo sobre pagos en dichas obras.

En la revisión, la ASF también encontró pagos de servicios que no contaban con la documentación justificativa que acreditara las erogaciones hechas.

"El Municipio de Cuautla, Morelos, incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 10 millones, 35 mil pesos, que corresponden al pago de obras que no operan, obras que operan deficientemente, volúmenes excedentes cobrados en una obra y pagos de servicios que no cuentan con la documentación justificativa suficiente que acredite las erogaciones, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.