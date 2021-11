Alcaldes de Morena piden más dinero

Sin acogerse a la política de austeridad que impulsa Morena, los alcaldes de Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa solicitaron 253, 232 y 271 millones de pesos, respectivamente, sobre el techo presupuestal que les marcó la Secretaría de Finanzas en el proyecto de iniciativa del Paquete Económico 2022.

Y aunque la oposición, en la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, les pidió justificar sus demandas "porque no se apegan a la austeridad que pregona su partido", los alcaldes morenistas justificaron los proyectos que dejaron inconclusos desde hace dos años por la pandemia.

Incluso, al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, el diputado panista Diego Garrido López le criticó que, de los 253 millones de pesos más que pide, destacan 21 millones "para comprar pavos", cuando sólo destinará tres millones para el programa de combate a la violencia de género, así como 2.4 millones para la vivienda de los vecinos de la Unidad Lindavista Vallejo.

Víctor Hugo Lobo, vicecoordinador del PRD, cuestionó su solicitud de 5.6 millones de pesos para el Cablebús, "cuando este proyecto es del Gobierno central y no de la alcaldía".

Chíguil Figueroa respondió: "Voy a seguir defendiendo los valores de Morena y dando prioridad a los más necesitados". Cuando anunció que destinará 30 millones de pesos para atender grietas y taludes en el cerro del Chiquihuite, para evitar desgracias como la del pasado 10 de septiembre, nadie lo contradijo.

Por su parte, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, solicitó 232 millones de pesos extras, y justificó que es para lograr tener "una demarcación moderna, funcional y bonita".

Precisó que el techo presupuestal que le envió Finanzas es de mil 808 millones de pesos, aunque requiere 2 mil 40 millones. Agradeció el incremento otorgado, "pero no es suficiente si se toma en cuenta la inflación de los últimos tres años", dijo.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, reconoció que el presupuesto nunca será suficiente, por lo que ha cuidado su ejercicio y lo administra de manera eficiente, "pues nos distingue el trabajo, no la búsqueda de excusas para no realizarlo".

Detalló que con relación a 2021, tiene estimado un ejercicio de 5 mil 507 millones de pesos, lo cual representa 100% del presupuesto, mientras que para 2022 presenta un proyecto por 5 mil 879 millones 463 mil 140 pesos.