Alcaldesa de Manzanillo revela que fue víctima de segundo atentado

MANZANILLO, Col., julio 27 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse cuatro años del atentado en contra de la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez reveló que la madrugada del 29 de junio del año pasado volvieron a intentar matarla y hasta ahora no hay avances en la investigaciones que llevan a cabo tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía del estado.

La noche de este miércoles 26 de julio Martínez Martínez publicó un video en redes sociales para recordar aquel día de 2019 y señalar que a partir de entonces su vida ha cambiado radicalmente.

Durante su relato reveló algunos detalles del segundo ataque en su contra: "El segundo atentado fue el 29 de junio, estaba en las instalaciones del ayuntamiento apunto de descansar, a medianoche, cuando escuchamos varios disparos", dijo.

Tras investigar que ocurría se percataron que los disparos se efectuaron desde el cerro que está a un costado del ayuntamiento e impactaron contra las camionetas en las que se trasladan ella y sus escoltas.

A pesar de que se montó un operativo para tratar de dar con los sujetos, éstos lograron escapar debido a la ubicación desde la que dispararon: "esa gente lo hizo desde el cerro, por donde también huyó", dijo.

----Primer atentado contra alcaldesa de Manzanillo

La alcaldesa señaló que a partir del primer atentado, ocurrido la tarde noche del 26 de julio de 2019, cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon varias veces en su contra cuando circulaba cerca del puente del Barrio 4, tuvo que cambiar por completo su forma de vida.

"Tuve que vivir un año en las instalaciones de la Secretaría de Marina, luego más de un año en la presidencia municipal; se acabaron las fiestas, vivir en mi casa, salir con mi familia, ir al cine, a comprar ropa, no puedo hacerlo, porque ahora, y por instrucciones de la federación, para mi protección personal tengo que salir con un gran grupo de escoltas", dijo.

Martínez Martínez consideró que estos atentados se deben a que sólo quiere hacer bien su trabajo: "no buscamos un cargo para enriquecernos, sino para trabajar a favor de la gente, para combatir la corrupción, para hacer las cosas bien; por ello dimos de baja a policías ligados al narco, por ello impedimos la instalación de empresas que dañarían el medioambiente, por eso también presentamos denuncias por las irregularidades encontradas de los anteriores gobiernos".

Finalmente lamentó que ambos hechos sigan impunes, pero afirmó que seguirá haciendo su trabajo: "gracias por creer en nosotros y ayudarnos, nunca los vamos a traicionar, nunca diremos una cosa y haremos otra; y a los que no nos quieren, que se aguanten".