Alejandro Esquer, el secretario que lleva la agenda del presidente

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar a su secretario particular, Alejandro Esquer Verdugo, luego de que EL UNIVERSAL publicara que contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

"No hay ningún problema, que se investigue, que se aclare", declaró el Presidente en su mañanera, aunque acusó que se trata de una campaña en contra de su Gobierno.

Pero ¿Quién es Alejandro Esquer, uno de los mayores hombres de confianza del presidente López Obrador?

En la estructura de Presidencia, la descripción del originario de Ciudad Obregón, Sonora, se limita a 5 palabras: "Responsable de la agenda presidencial".

En agosto de 2018, al presentar a quienes le ayudarían en las labores en la Presidencia de la República, López Obrador destacó el trabajo de Esquer, quien sería el encargado de llevarle la agenda presidencial.

"Alejandro viene, desde hace muchos años, con nosotros", señaló el Presidente junto a Alfonso Romo, Jesús Ramírez Cuevas y César Yáñez.

Desde que eran perredistas, Esquer ha acompañado al Presidente en su círculo más cercano y es señalado de organizar los mítines y movilizaciones.

De 1996 a 1999, en la dirigencia del Partido del Sol Azteca, Esquer se desempeñó como su secretario particular. Dentro del PRD, también participó en la campaña presidencial de 1994 de Cuauhtémoc Cárdenas.

En 2003 repitió como secretario particular, en sustitución de René Bejarano, pero ahora en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal que encabezó López Obrador hasta 2005.

Antes de la creación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Esquer Verdugo formó parte del Consejo de Honestidad Valiente. Después fue electo secretario de Finanzas de Morena.

Tras renunciar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas Gracia, denunció que Esquer Verdugo solapó actos de corrupción en este organismo.

El 8 de septiembre de 2016, López Obrador lamentó la muerte de Alejandro Esquer Camacho, hijo de su secretario particular: "Me entristeció el deceso de Alejandro Esquer Camacho, hijo de nuestro gran amigo y Secretario de Finanzas. Un abrazo para toda la familia".

En enero del año pasado, dos automóviles Jetta blancos, que siempre estaban en Palacio Nacional, causaron polémica alrededor del recinto donde el Presidente da todos los días su mañanera.

En junio del año pasado, el presidente López Obrador aclaró que los autos en los que se trasladaba, eran propiedad de su secretario particular y la oficina de Presidencia dio a conocer las tarjetas de circulación de los autos, que están a nombre de Esquer Verdugo.