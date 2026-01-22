Alejandro Gertz Manero se convierte en Embajador de México en Reino Unido

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- El exfiscal general de México Alejandro Gertz Manero afirmó este jueves que dejó la Fiscalía General de la República (FGR) para "hacer un cambio" en su "vida pública", al avanzar su proceso de ratificación como embajador de México en el Reino Unido en el Congreso.

Durante una comparecencia ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, Gertz Manero defendió la legitimidad de su nombramiento como embajador, al señalar que su salida de la FGR fue una decisión personal que sometió al Senado.

"Yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición, como lo estoy haciendo en este momento, y cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública", indicó el funcionario.

Gertz Manero señaló que su labor se enfocará en fortalecer la cooperación académica con ese país e impulsar el retorno y la vinculación del talento mexicano formado en universidades británicas.

"Es un caso verdaderamente extraordinario el hecho de que en Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior que en toda Europa", expuso.

El exfiscal añadió que la intención es que ese capital humano pueda aportar posteriormente al desarrollo del país, al señalar que el objetivo es que "una vez que tengan los conocimientos que están adquiriendo, los puedan referir a su vida ya su trabajo en México".

De manera paralela, indicó que su agenda incluirá el fortalecimiento de la relación económica bilateral y la atracción de inversión, al considerar que "México tiene una relación importante de carácter económico con Inglaterra".

"Nuestra balanza es favorable, pero creo que hay un enorme potencial que debemos nosotros de tener en cuenta", apuntó el exfiscal.

El 27 de noviembre pasado, con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado avaló la solicitud de Gertz Manero de dejar el cargo de fiscal general y asumir una nueva encomienda diplomática "en un país amigo", como le propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

No fue hasta el 7 de enero cuando Sheinbaum confirmó que dicho país sería el Reino Unido.

Ahora, su nombramiento fue aprobado por la Primera Comisión de la Permanente con 10 votos a favor de los partidos oficialistas Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Verde Ecologista de México (PVEM y una abstención del Movimiento Ciudadano, pese a la ausencia de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del también oficialista Partido del Trabajo (PT).

Se espera que la decisión de los legisladores sea ratificada el próximo lunes ante el total de los legisladores que integran la Comisión Permanente, y posteriormente Gertz Manero podría desempeñarse como embajador.

Hace casi dos meses, Gertz Manero, de 86 años, firmó su renuncia como encargado de la FGR, a través de una carta en la que aseguró que la presidenta mexicana lo había propuesto como embajador de México ante un país amigo.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

En su lugar en la FGR, a inicios de diciembre fue nombrada Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de Sheinbaum.