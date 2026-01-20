logo pulso
Diputados reciben nombramiento de Gertz Manero como embajador

La designación de Gertz Manero como embajador en el Reino Unido genera opiniones divididas en el ámbito político.

Por El Universal

Enero 20, 2026 12:46 p.m.
A
Diputados reciben nombramiento de Gertz Manero como embajador

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero, como embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.

El documento fue enviado ayer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y podría ser turnado para dictaminación a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, en la sesión que se realizará mañana.

Al respecto, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que está de acuerdo con que se le dé fast track a la ratificación.

"Nosotros estamos de acuerdo que sea fast track, que sea rápido, porque sí requerimos que esa embajada no esté vacía. Mañana puede ser en la Permanente. México debe estar representado en todos los lugares del mundo para que llegue un mensaje preciso y de unidad y de lo que está haciendo nuestra nación, de lo que estamos haciendo en México", concluyó.

El pasado 7 de enero, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal y el senador Ignacio Mier también señalaron que el proceso para la ratificación podría iniciarse de inmediato, una vez que el documento fuera recibido.

"No hay ningún impedimento para que la Permanente lo pueda aprobar en la Comisión, para tal efecto existe. La permanente tiene facultades para aprobar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero a Gran Bretaña", refirió Monreal Ávila.

Mientras que Mier Velazco afirmó: "podemos hacerlo en este caso, una vez que llegue la solicitud de ratificación por parte de la Presidencia de la República", refiriéndose a la ratificación de Gertz Manero.

Por el contrario, la bancada del PRI adelantó que votará en contra de la designación del ex fiscal general de la República como embajador en el Reino Unido, por considerar que no está preparado para el cargo.

"Nosotros hemos votado siempre en contra de quienes no son miembros del servicio diplomático mexicano de carrera... esto es distinto de la capacidad del señor (Gertz), pero nosotros no hemos votado nunca a favor de un diplomático, de un embajador o un cónsul que no sea de carrera", aseguró Rubén Moreira, líder del grupo parlamentario del PRI.

