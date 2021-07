Alejandro Moreno descarta diálogo con Ulises Ruiz tras desbloqueo de sede del PRI

Luego de que fue retirado el bloqueo en las instalaciones de la sede nacional del PRI, la dirigencia de ese partido descartó cualquier posibilidad de diálogo con el grupo de inconformes, encabezado por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

En entrevista, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que si los manifestantes reinstalan su plantón en los próximos días, tendrán que atenerse a las consecuencias.

"Eso será decisión de ellos y tendrán que enfrentar a los organismos institucionales y las denuncias que se presentaron, mismas que tendrán su cauce jurídico. Si regresan con actos violentos, como lo está haciendo ese grupo, que no son ni priistas, es un grupo de criminales, pues al final del día habrán de enfrentar la ley y la justicia", puntualizó.

El líder del tricolor afirmó que el bloqueo "ilegal" de la sede del PRI no afectó las actividades ni las labores del partido, pues "el PRI no es el edificio, el PRI es su gente, su militancia, y yo estoy recorriendo todo el país. Estuvimos en Puebla, ahora vamos a Nuevo León, estamos trabajando".

Por otra parte, Moreno Cárdenas confirmó que cumplirá una doble función en los próximos tres años: como dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y como legislador federal en la Cámara de Diputados, pero aclaró que esto no es nuevo, pues ya ha habido otros presidentes priistas que al mismo tiempo fungen como diputado.

"Aquí es cuestión de tiempo. Yo tengo todo el tiempo del mundo, tengo mucha energía. Voy a cumplir con mi responsabilidad legislativa total y vamos a estar concentrados 24 horas, como lo hemos hecho en el partido, recorriendo el país, trabajando fuerte, consolidando, siendo una voz crítica y constructiva en el Congreso de la Unión", remarcó en conferencia de prensa.

Dijo que el Partido Revolucionario Institucional será un partido de oposición firme, como lo exige el mandato de la ciudadanía.

"Un partido firme, que no solo señale los errores, sino que deje claro que Morena es una tragedia y una desgracia para este país", declaró Moreno Cárdenas.