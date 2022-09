Alejandro Moreno traicionó a sus votantes, afirma Espinosa Cházaro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRD, en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, lamentó los resultados de la votación que este miércoles se dio al interior del recinto legislativo de San Lázaro, durante el debate de la reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028.

En entrevista con EL UNIVERSAL, responsabilizó a Alejandro Moreno, y sostuvo que con sus acciones no solo lastimó profundamente a la coalición Va por México, sino que además traicionó a los ciudadanos que votaron por el PRI.

"No traiciona a las dirigencias, ni a Marko Cortés o a Jesús Zambrano, a mí me parece que falta a los 21.5 millones de ciudadanos que votaron por la coalición Va por México para que haya un contrapeso constitucional y democrático a los excesos como el de hoy, que comete el oficialismo con Morena. Han puesto en riesgo una alianza que le hacía mucho bien al país", expuso.

El líder perredista, recordó que desde que se creó la alianza, se firmó una moratoria constitucional, por lo que al haber presentado una reforma a la Constitución, el PRI faltó a los compromisos adquiridos.

"La presentaron además de manera intempestiva, sin consultarlo, incumplieron con los acuerdos que teníamos, por lo que la confianza en el dirigente del PRI está muy lastimada, no en los priistas", advirtió.

Espinosa Cházaro recordó que en la votación de ayer, "hubo dos diputados que con mucho valor votaron en contra y hubo una diputada que se abstuvo", por lo que confío en que en la cámara alta "haya más priistas valientes que puedan frenarla".

"He escuchado a los senadores del PRI plantear que no votarían, con lo que podría frenarse en el Senado".

"Lo que yo he dicho es que el PRI no es 'Alito'. Esperaremos a que concluya la discusión en el Senado para ver si es posible o no continuar la coalición y sobre todo pues con quién vamos a platicar, porque me queda claro que aquellos que dijeron que quienes estuvieran listos para morir por la patria firmaran y ellos ya habían firmado, fallaron, está lastimada la confianza pero yo esperaré y serán las dirigencias nacionales quienes decidan la coalición electoral y nosotros como coordinadores parlamentarios si continuamos o no con la coalición legislativa", sentenció.

Finalmente, abrió la posibilidad a crear una nueva alianza con la bancada de Movimiento Ciudadano.

"Estamos abiertos a cualquiera que quiera ser un contrapeso democrático frente a los excesos y arbitrariedades y atropellos constitucionales de Morena, no es de hoy que le extendemos la mano a MC, si MC hubiera venido con nosotros en 2021, hoy tendríamos mayoría para revisar el presupuesto, entonces estamos abiertos", concluyó.