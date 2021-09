Alerta CNBV sobre Xifra; está impedida para operar en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la empresa Xifra Business Group, comercial y públicamente conocida como Xifra o Grupo Xifra no cuenta con autorización para operar en México como intermediario financiero o institución de tecnología financiera para captar recursos del público en general u ofrecer fondos o recursos.

En un comunicado, el organismo detalló que dicha empresa está imposibilitada para ofrecer inversiones con la promesa de retorno del principal e intereses, así como obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional u ostentarse entidad financiera, fondos de inversión, institución tecnológica financiera, mejor conocida como fintech, o señalar falsamente que cuenta con autorización de la CNBV.

"Se hace un llamado al público para que evite realizar operaciones y/o actividades y/o servicios financieros de los reservados en leyes financieras y que requieren autorización de esta comisión para la empresa en mención (con independencia de la actividad comercial que legalmente puedan realizar y de la cual esta autoridad no emite juicio de valor alguno)", dijo la CNBV.

Hace unos días, Xifra fue sancionada por la CNBV al realizar captación de dinero del público en México a través de criptomonedas, debido a que no cuenta con la autorización en el país para realizar dicha actividad.

"En México, las actividades y servicios financieros están reservados a sociedades que cuentan con autorización de la CNBV y regulados y supervisados por parte de las autoridades financieras, entre ellas, la misma CNBV, la cual contribuye en el ámbito de su competencia, a procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero del país, así como proteger los intereses del público", dijo el organismo.

En ese entorno, al CNBV reiteró que en pleno ejercicio de sus facultades contenidas en el artículo 104 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en protección de los intereses del público ahorrador, determinó ordenar a la persona moral Xifra Business Group suspender la captación de recursos del público en general u ostentarse como fondo de inversión debido a que no es una sociedad autorizada por la CNBV para promover la captación de recursos del público y, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México, por lo que no está autorizada legalmente a llevar las actividades de promoción de inversiones que realiza en territorio nacional en medios masivos de comunicación.