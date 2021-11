Alerta de Violencia Contra Mujeres disminuyó feminicidios en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- A dos años de la implementación de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este mecanismo para erradicar la violencia está funcionando ya que se han disminuido en un 25% los feminicidios.

Sin embargo dijo que más allá de seguir intensificando el trabajo en la prevención y atención de la violencia desde las instancias de procuración de justicia y poder judicial, el siguiente año el trabajo lo van a concentrar en la igualdad sustantiva de las mujeres, "si no hay igualdad sustantiva no se va a terminar la violencia contra las mujeres".

"Aún con todos esfuerzos y el trabajo que nos queda aún por hacer prevenir, reducir la violencia hacia las mujeres, no es solamente un tema judicial ni preventivo en la Lunas, tiene que ver esencialmente con la construcción de una sociedad más justa en donde haya una igualdad sustantiva a las mujeres, si hay violencia hacia las mujeres es porque hay una cultura machista y donde la mujer no se le ha reconocido con todos sus derechos en términos laborales, civiles, y personales, y de su propio cuerpo", dijo durante la presentación del informe anual de este mecanismo que se decreto el pasado 25 de noviembre de 2019.

Previamente Claudia Sheinbaum explicó que pese que cada muerte violenta contra las mujeres se cataloga como feminicidio, a la fecha hay una disminución de 22% en comparación de 2010 y 2021, y del 25% al 2018 al 2021, pero aseguró que esto no es casualidad ya que se debe al trabajo institucional que implicaron la creación de la Fiscalía Especializada de Feminicidios y 11 acciones preventivas concretas, así como reformas de ley.

"Llevamos varios años en donde el feminicidio, a pesar de que no se catalogaba como tal, estaba creciendo, y hoy quiero decir que la Alerta (de Violencia) está funcionando y que tenemos mucho más trabajo por hacer, pero la alerta está funcionado. Todos los días en el Gabinete de Seguridad estamos trabajando para que no haya impunidad en este y otros delitos contra las mujeres".

Recordó que se han impulsado y aprobado la Ley Olimpia, el Banco de ADN, el Registro de Agresores Sexuales, y que el agresor debe salir de casa, pero también el fortalecimiento de la denuncia, la creación de senderos seguros, mejoramiento del espacio en el transporte público, botones de pánico, apoyos económicos, así como la creación de refugios y mejoramiento de Lunas y centros de justicia.

La jefa de Gobierno dijo que no se puede hablar de igualdad sustantiva sin mencionar a la Cuarta Transformación ya que es un nuevo modelo de bienestar que ha creado beca para los niños, pero que beneficia a las madres de familia, desayunos calientes para los niños, gratuidad en estancias infantiles del DIF de las 16 alcaldías, incluso que desde el Gobierno de México están recibiendo apoyos para 50 mil niños. "Aquí en la Ciudad de México como jefa de Gobierno, como mujer, tengan la certeza de aquí tienen una aliada, una aliada que no solamente es feminista sino que está convencida en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México (...) aquí en la ciudad de México luchamos por los derechos de la mujeres y luchamos por la transformación de la vida pública de México cada uno de los días que estamos fuera del gobierno y hoy en el Gobierno y al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México".

Por su lado, la fiscal General de Justicia (FGJ) de la capital, Ernestina Godoy Ramos, reconoció que hay un aumento en los casos de violación, pero que esto se debe al empoderamiento de las mujeres y mayor confianza a las instituciones, mientras que en el caso de feminicidios va en disminución la incidencia delictiva.

"Hoy informamos que vamos en buen camino en el combate al feminicidio pues se observa una disminución en la incidencia y un aumento en las detenciones y vinculación a proceso de agresores. Menos casos de muertes de mujeres por feminicidio y mayor acceso a la justicia para las víctimas de este atroz delito. Comparado con el año pasado la incidencia ha bajado 22% y la imputación de agresores ha subido 35%". Respecto a la denuncia en casos de violación, dijo que ha a aumentado, pero que se debe al empoderamiento de las mujeres y la concientización de que, si sirve denunciar, así como mayor confianza en la institución de procuración de justicia, y dijo que pasaron de 12.6 vinculaciones a proceso en violación en 2019 a 23.3 con promedio mensual a 2021 en este delito. Sobre la creación del Banco de ADN para la investigación forense de delitos, Ernestina Godoy Ramos explicó que está completamente concluida su construcción y que en estos momentos se encuentran en el proceso de certificación y estará funcionando el primer semestre del 2022. En ese sentido, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dijo que en la capital del país no habrá impunidad contra delitos contra las mujeres por que quien lo haga va a tener una sanción contundente.

"Hay 77 feminicidas en la cárcel, no libres, que están en la cárcel, también la fiscal dijo que hay 838 agresores sexuales en la cárcel, (...) en la Ciudad de México no hay impunidad el que agreda a una mujer va a tener una consecuencia ya no es como antes", aseguró. En tanto, el presidente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, detalló que entre 2019 y 2021 se realizaron 30 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado por delitos de feminicidio con una pena promedio de 6 años 7 meses y de 11 a 3 meses. Mientras que en juicio oral hubo 60 sentencias con penas de hasta 43 años.

Mientras tanto, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, comentó que a dos años de la declaratoria de la Alerta de Violencia han fortalecido las Lunas, unidades de atención, donde han reducido el riesgo feminicida en 49% de los casos que han atendido. Detalló que de marzo de 2019 a la fecha las abogadas de las mujeres se han abierto 34 mil 667 carpetas de investigación, de las cuales 669 han tenido medidas de protección, el 74% han tenido medidas de distanciamiento del agresor y 87 medidas donde el agresor sale de casa.

Sobre los senderos seguros "Camina Libre, Camina Segura" se ha tenido una disminución del 28.8% en los delitos en espacio público y un incremento del 36% de la percepción de seguridad en las calles, pues se cuenta con 222.5 kilómetros en 205 senderos de las 16 alcaldías, así como 10 mil 981 botones de auxilio.

Sobre el registro de agresores sexuales se tiene 153 personas sentenciadas en el registro, 88 por abuso sexual, 29 violencia calificada, 21 por violación simple, 10 violación equiparada, 2 por corrupción de menores, así como feminicidio, trata de personas, violación familiar. Durante el evento estuvieron colectivos del movimiento feminista, así como la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Ana Francis López Bayghen y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman, entre otras y otros.

Delitos sexuales muestran deficiencias en procuración de justicia: PAN CDMX

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, sostuvo que a pesar de los esfuerzos del Gobierno capitalino para garantizar una vida libre de violencia, las mujeres de la Ciudad de México aún enfrentan deficiencias en la procuración e impartición de justicia.

Sin embargo reconoció que hay avances, "pero aún falta mucho por hacer, ya que la existencia de un solo caso nos lastima a todas y a todos, por lo que ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios y no es algo que se deba presumir", lamentó. En vísperas del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el panista refirió que de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 10 de las 16 Alcaldías de la capital están ubicados entre los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios. Agregó que las cifras oficiales advierten que de enero a septiembre del presente año, la Ciudad se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional de presuntos feminicidios, al registrar 47 casos.

Aunado a ello, destacó Atayde Rubiolo, es que los delitos sexuales también se incrementaron este año y están ubicados por arriba de niveles previos a la pandemia por la Covid-19. "Los delitos por acoso sexual aumentaron más del 50%; la violación equiparada casi en 200%; y la violación simple en más del 20%. Es decir, hay avances en el combate a estos delitos, lo cual no es totalmente cierto", enfatizó. Además, reconoció como avances la implementación del registro y banco de ADN de agresores sexuales, así como la aprobación de la Ley Olimpia, aunque "limitar la Alerta de Género, al tema sexual, sin incorporar el contexto de feminicidios ni desaparición, la deja incompleta", insistió.