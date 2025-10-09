Alerta en Sinaloa por brote de virus Coxsackie en escuelas
Autoridades de salud confirman casos de virus Coxsackie en escuelas de Sinaloa, implementan medidas preventivas.
CULIACÁN, Sin., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- En la región del Évora, se tienen detectados cuarenta y tres casos del virus Coxsacki, por lo que en dos planteles educativos de primaria y preescolar, se suspendieron las clases en dos salones, por ser una enfermedad contagiosa, según fue dado a conocer por las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres.
Las autoridades de salud registraron la mayor parte de los casos, en planteles educativos, ubicados en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. Se trata de escuela primaria y una de preescolar, en donde se reportaron 31 niños contagiados.
Autoridades sanitarias pidieron a los directivos de las escuelas, ubicadas en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, colocar filtros en los ingresos a los planteles para detectar los síntomas tempranos de esta enfermedad, la cual se presenta con ampollas en la boca, manos, pies, fiebres y malestar en general.
no te pierdas estas noticias
Alerta en Sinaloa por brote de virus Coxsackie en escuelas
El Universal
Autoridades de salud confirman casos de virus Coxsackie en escuelas de Sinaloa, implementan medidas preventivas.
Denuncian entrega irregular de cuerpos a universidades en Jalisco
AP
La situación plantea interrogantes sobre la ética y responsabilidad de las autoridades en medio de la crisis forense nacional.
Roberto Velasco agradece su nombramiento como subsecretario en la SRE
El Universal
El Senado recibe el nombramiento de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte en la SRE, agradeciendo la designación.