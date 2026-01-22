logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alerta en Yucatán, por avance del sarampión

Por El Universal

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Alerta en Yucatán, por avance del sarampión

MÉRIDA, Yuc.- Ante la alerta sanitaria por sarampión a nivel nacional, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Carlos Castro Sansores, señaló que la falta de efectividad de las campañas de vacunación en años anteriores permitió la propagación del virus.

Y aunque Yucatán, a nivel nacional, se ubica en el lugar 28 con dos casos confirmados en mayo y diciembre del año pasado, el académico llamó a vacunarse, sobre todo a los niños y adultos en situación de riesgo.

Hay que señalar que el Gobierno Federal reconoció que la interrupción y el rezago en los esquemas de vacunación infantil, durante el sexenio pasado, generó una población susceptible al sarampión, principalmente niñas y niños, que no recibieron la vacuna triple viral (SRP) en tiempo y forma.

"Hoy, más del 90% de los contagios corresponde a personas no vacunadas o con esquemas incompletos; por ello, en Yucatán no debemos bajar la guardia y estar alertas ante la enfermedad y completar el esquema de vacunación", manifestó el académico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio
Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

SLP

El Universal

Fiscalías se capacitan en perspectiva de género para combatir la impunidad

Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México
Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México

Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México

SLP

AP

Colaboración entre México y EEUU en la lucha contra cárteles de narcotráfico

Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales
Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales

Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales

SLP

El Universal

Propuesta de Sheinbaum para fortalecer la democracia participativa en México

Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México
Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México

Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México

SLP

El Universal

El registro para la Credencial para el Servicio Universal de Salud se realizará de forma escalonada