Alerta por la salud mental de jóvenes LGBT+ en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la presentación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, que reflejó que la población adolescente fue la que tuvo los mayores niveles de alteraciones mentales, la salud mental de las juventudes LGBTQ++ mostró "señales claras de alerta".

De acuerdo con datos del "Project SPARK Interim Report: A Longitudinal Study of Risk and Protective Factors in LGBTQ+ Youth Mental Health", primer estudio longitudinal publicado por The Trevor Project, aumentó la ansiedad, depresión e ideas suicidas en las juventudes de la diversidad sexual.

Según The Trevor Project, este año que termina fue "particularmente complejo" para este sector de la población, ante discursos agresivos por parte de líderes mundiales, decisiones de política pública y mensajes constantes de rechazo y desinformación.

Los resultados indican que el porcentaje de jóvenes LGBT+ que reportaron síntomas recientes de ansiedad aumentó de 57% a 68%; quienes reportaron síntomas depresivos pasó de 48% a 54%; y la ideación suicida creció de 41% a 47%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estas cifras reflejan un deterioro sostenido del bienestar emocional de una población que ya enfrentaba desigualdades estructurales y barreras de acceso a apoyos especializados.

"A este panorama se suman decisiones institucionales que profundizan la incertidumbre", dijo la organización.

Mencionó que en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno considera múltiples esfuerzos para restringir el acceso a atención médica basada en evidencia para juventudes trans y no binarias, tanto mediante acciones legislativas en el Congreso como a través de reglas propuestas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

"Aunque estas medidas se discuten en otro país, su impacto simbólico y cultural trasciende fronteras y alimenta narrativas de exclusión que circulan globalmente", señaló Trevor Project.

Salud mental en México en adolescentes

"En salud mental, la evidencia es contundente o clara: Que la población de 12 a 17 años es la que concentra las mayores vulnerabilidades. Nuestras estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar sicológico, sobre todo en este grupo etario", dijo el secretario de Salud, David Kershenobich.

Sobre el comportamiento suicida, Kershenobich expuso que en los últimos 12 meses, la ideación fue mayor en adolescentes, con 3.3%, mientras que en personas adultas 1.7%. La planificación fue mayor, de 1.9% contra 1% en estos sectores de la población.

Señaló que el intento de suicidio también fue mayor en adolescentes; 1.5% contra 0.5% en adultos.

Las mujeres adolescentes son el subgrupo con mayor frecuencia de ideación e intento.

Referente al malestar sicológico, indicó que la prevalencia fue de 8.1% entre los 12 y 65 años de edad. "Aquí no comparamos con 2016 porque no se veía precisamente o se abordaba este aspecto", refirió.

En adolescentes entre 12 y 17 años, comentó el titular de la SSa que las mujeres tuvieron 13.2% en malestar sicológico contra 6.9% en los hombres.

En adultos, las mujeres también tuvieron mayor malestar sicológico con 10.2% comparado con 5.1% en los hombres.

En relación a la violencia, la prevalencia general fue que el 12.3% de la población entre 12 y 65 años de edad reportó haber sufrido algún tipo, física, emocional o sexual en el último año.

En adolescentes fue de 18.1%, predominando en mujeres sobre hombres, mientras que en adultos fue de 11.4%, también con mayor afectación en mujeres.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales en alguna persona, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse para atentar contra la integridad de alguien.