Alerta por Polvo del Sahara en Península de Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Protección Civil del Estado de Quintana Roo advirtió sobre el arribo de Polvo del Sahara a la Península de Yucatán, durante este martes 11 de julio.

Aunque se trata de una concentración baja, prevé que éste se desplace en el transcurso de la semana sobre la vertiente del Golfo de México hacia el suroeste de Estados Unidos.

Además, las autoridades detallaron sobre un nuevo pulso de Polvo del Sahara para el próximo viernes 15 de julio, pero ¿qué es y se sabe si es peligroso para la población?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred) cada año llega Polvo proveniente del Sahara a México y en realidad no representa un peligro para la población.

¿Qué es el Polvo del Sahara y por qué llega hasta México?

Si bien las tormentas de arena son fenómenos meteorológicos comunes en regiones áridas y semiáridas, las principales fuentes de Polvos del Sahara son las regiones de África Septentrional, la Península Arábiga, Asia Central y China.

Así la intensidad de Polvo que llega hasta el país depende de la intensidad del viento y concentración sobre África, aunque la Sierra Madre Oriental constituye una barrera natural para que no atraviese al centro del territorio.

¿Qué hacer ante la llegada de Polvo del Sahara a la Península de Yucatán?

Aunque el Polvo del Sahara no representa un peligro para la población, su efecto repercute en la cantidad de nubosidad y lluvias.

Una de las principales características de este fenómeno meteorológico es que el día se torna grisáceo, los atardeceres rojizos y se presenta escasa nubosidad.

Para evitar afectaciones a la salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo recomendó a la población el uso de lentes y cubrebocas en caso de salir a la intemperie, sobre todo aquellas personas propensas a enfermedades respiratorias.

Así como evitar exponerse a altas concentraciones de polvo y cerrar todas las entradas de aire en los cuartos durante las tormentas.