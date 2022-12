Alertan de afectaciones por desembarque de roca proveniente de Cuba

A-AA+

CANCÚN, QR., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Organizaciones civiles advirtieron sobre los riesgos que supone para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la pretensión del gobierno federal para el desembarque de roca porfiria en el muelle de la Administración Integral (API) en Puerto Morelos, proveniente de Cuba, para los trabajos del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

A ello se suman los impactos económicos, en la movilidad y en las vialidades del poblado, por el traslado diario de la roca, en 300 camiones durante un año, lo que impactará "gravemente" las actividades y calidad de vida de residentes y turistas.

Incluso, señalan que, tomando en cuenta la problemática vial que han provocado las obras de remodelación del bulevar Luis Donaldo Colosio, que van de Cancún a Puerto Morelos, incluido el entronque en vía federal, el tránsito vehicular hacia Playa del Carmen se complicará todavía más.

Ante ello, "Voces Unidas de Puerto Morelos", "Puerto Morelos Sustentable" y "Latitud 21", junto con el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) –una emblemática organización civil con más de 30 años de incidencia en la defensa de recursos naturales– solicitaron públicamente a López Obrador, abandonar la idea del desembarque en el muelle fiscal de Puerto Morelos, y realizarlo en Puerto Progreso, Yucatán.

"En nuestra opinión, descargar la roca porfiria para posteriormente triturarla y obtener el balastro para el Tren Maya en Puerto Morelos, provocará serias afectaciones a las familias de la zona norte de Quintana Roo, especialmente porque la molienda se hará en la Ruta de los Cenotes y de allí se trasladará por la vía federal a todo el trayecto de las vías del Tren Maya.

"Adicionalmente, dado que el muelle fiscal de Puerto Morelos no cuenta ni con el calado, ni con las características necesarias para desembarcar la roca, las maniobras serían muy complicadas y costosas, además de que pondrían en riesgo el arrecife de coral declarado Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, en 1998 y fuente importante de la economía local", subrayaron.

A principios de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se exploraba la posibilidad de importar balastro de Cuba o de Belice, para las obras del megaproyecto.

El mandatario descartó el Puerto de Sactun (antes Calica), debido a la abierta confrontación con la empresa, que escaló a un litigio de corte internacional, aunque dijo que sería "lo ideal".

Por ello, abrió la posibilidad de que fuese en Puerto Morelos, al sur de Cancún o incluso al Puerto de Progreso, en Yucatán.

En respuesta, este jueves, mediante una carta abierta, las organizaciones ambientales informaron que autoridades estatales les han comunicado de manera informal que el gobierno federal ya decidió que, a partir de enero, el muelle de la API será utilizado para el desembarque de la roca porfiria, que será enviada desde Cuba hacia Puerto Morelos.

Sin embargo, existe un impedimento legal y ambiental: el barco que traería el material de Cuba no puede atracar en el muelle debido a que se requiere de un mayor calado, lo que supone que tendrá que anclarse a cierta distancia del recinto fiscal y trasladar la roca en barcazas que deberán ser remolcadas hasta el puerto, para después ser descargada y subida a camiones volqueteros que la conducirán hacia el kilómetro 6 de la Ruta de los Cenotes.

Se trata de un promedio de 300 camiones, de ida y vuelta, diariamente, circulando por el centro de Puerto Morelos, lo que además de impactar vialidades no diseñadas para soportar el peso de esos volúmenes de carga, afectará la dinámica del turismo y de la población, por el tráfico, el ruido y los probables accidentes.

"Se calcula que el número de camiones será aproximadamente de 300 por día durante por lo menos un año. Esta actividad, sin duda, afectará gravemente las actividades de los residentes y turistas y tendrá un fuerte impacto en la economía y calidad de vida de los habitantes de Puerto Morelos. También provocará la afectación de sus ecosistemas y especies protegidas", alertaron.

Un problema adicional es que en la entidad no se cuenta con ese número de barcazas y la API no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir el volumen de barcazas contemplado y alojarlas.

Adicionalmente, debido a que las vías de comunicación desde el muelle fiscal, hasta la carretera federal, no cuentan con las características necesarias para soportar la carga vehicular programada, se tendrá que ampliar el camino de acceso a Puerto Morelos, avanzando sobre manglar afectado que, en tiempos del gobernador, Roberto Borge, la comunidad impulsó como parte de un gran polígono a ser rehabilitado y decretado como área natural protegida.

Además, la ampliación "violaría varias leyes ambientales que contemplan la protección de humedales y las especies que los habitan", como las Normas Oficiales Mexicanas 022 y 059 y el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), sin contar que están clasificados como sitio Ramsar y que dañar manglares está penado por el Código Penal federal.

Sin embargo, la disyuntiva era avanzar sobre ese manglar, ya impactado y localizado en paralelo a un camino ya existente o sobre manglar nuevo a la altura de Punta Brava, por lo cual se decidió por la primera opción, siempre y cuando se cuente con autorización de impacto ambiental y un comité ciudadano de vigilancia que verifique el desarrollo de los trabajos.

"Aún suponiendo que la ampliación del camino de acceso a Puerto Morelos cumpliera con la legislación existente, incluyendo una Manifestación de Impacto Ambiental, (MIA) aprobada por la Semarnat, la cantidad de vehículos pesados que circularían por esta vialidad, desde el Puerto Fiscal, pasando por el centro del Puerto hasta la carretera de la ruta de los cenotes, ocasionará un bloqueo vehicular afectando a residentes y turistas", se insistió.

Por lo anterior, las organizaciones antes mencionadas solicitaron a López Obrador que la descarga de la roca porfiria ocurra en Puerto Progreso, Yucatán, que cuenta con mejor infraestructura, conectividad y no requeriría violentar el marco legal avanzando sobre el manglar para realizar la actividad.