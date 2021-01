Alertan en QR sobre falsa oferta de aplicación de vacuna antiCovid

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) lanzó una alerta a la población, acerca de personas que, al margen de la autoridad, ofrecen de casa en casa, vacunas contra el coronavirus Covid-19 a cambio de las credenciales de elector, en los municipios del estado.

Mediante un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, informó este martes que recibieron el reporte de personas que, en varios municipios, van casa por casa pidiendo copias de credenciales de elector para la aplicación de la vacuna contra el virus.

"Se informa que los Servicios Estatales de Salud no están pidiendo identificaciones. Se invita a no proporcionar datos personales a gente que vaya casa por casa ofreciendo vacunas", indicó la dependencia.

Específicamente la situación ha sido detectada en Cancún e Isla Mujeres. Quienes participan de esta actividad, se identifican -falsamente- como parte de las brigadas de planificación para la aplicación de la vacuna.

"Esto es un engaño. Se le invita a la ciudadanía a no proporcionar información personal o bienes a gente que acuda a su domicilio ofreciendo vacunas.

"Los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA) no están solicitando información a la comunidad para la elaboración de listados de gente a la que se le aplicará la vacuna", se enfatizó.

La dependencia reiteró que la vacunación contra la COVID-19, en México, consta de 5 etapas, definida por la autoridad sanitaria.

En la primera se vacunará al personal de salud de primera línea entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Este grupo es el que atiende a pacientes en áreas Covid-19, en hospitales.

La segunda etapa, que será de febrero a abril de 2021, se vacunará al personal de Salud restante y personas de 60 años y más.

La tercera etapa se llevará a cabo de abril a mayo de 2021 en el país y están incluidas las personas de 50 a 59 años.

En la cuarta se incluye a las personas de 40 a 49 años y se aplicará de mayo a junio de 2021. La quinta y última etapa se realizará de junio de 2021 a marzo de 2022 y se considera al resto de los grupos poblacionales.