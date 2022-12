Alertan por falsificación de medicamento Novovartalon en Oaxaca

A-AA+

OAXACA D JUÁREZ, Oax., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lanzará una alertan a la población y al personal de salud sobre la comercialización del producto falsificado Novovartalon (glucosamina-meloxicam) 1500 mg-15 mg, que se encuentra indicado como auxiliar en el tratamiento de la osteoartritis, antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica.

A través de un comunicado la dependencia estatal informó que la alerta sanitaria se emite derivada del análisis y evaluación de las denuncias presentadas por la empresa Asofarma de México S.A. de C.V., "quien ha identificado diversas irregularidades en el producto mencionado con los números de lotes 1219046, 03891, 03105 y 05309".

Según los SSO, las irregularidades identificadas del producto con número de lote 05309 en presentación de sobre para solución oral, son las siguientes: carece de códigos de barras y, el empaque, así como el contenido del sobre presentan una coloración amarillenta con partículas verdes.

Mientras que la presentación de frasco no es fabricada, ni comercializada por Asofarma, ni esta? autorizada por Cofepris.

"La institución recomienda a la población antes de utilizar cualquier medicamento, realizar una inspección visual de los empaques primario y secundario. En el caso del producto mencionado, observar que no presenten las características señaladas, así? como cualquier otra presentación diferente al sobre", señala el documento.

Las autoridades de salud exhortaron a que, en caso de contar con el producto Novovartalon con números de lotes 1219046, 03891, 03105 y 05309, se suspenda su uso y se contacte con un profesional de la salud para continuar con su tratamiento médico.

"Para los pacientes que han usado los productos antes referidos, se solicita reportar cualquier reacción adversa o malestar causado tras el consumo de este medicamento al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx", agrega.

Aunado a ello, los SSO recomiendan a las farmacias y distribuidores que, en caso de identificar o tener en existencia el producto Novovartalon en la presentación y lote mencionado, contactarse con esta autoridad sanitaria y realizar la denuncia a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denunciassanitarias

"Tanto los SSO como la Cofepris, mantienen acciones de vigilancia sanitaria, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de las personas", finaliza el comunicado.