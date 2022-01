Alertan por venta ilegal de medicamento antiCovid en Aguascalientes

La Policía Cibernética detectó la comercialización de la vacuna contra el Covid-19 en las redes sociales a 150 dólares la primera dosis y a 100 dólares la segunda y autoridades de Salud alertaron a la población sobre la venta ilegal del producto Molnupiravir para tratar la enfermedad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que a través de ciberpatrullajes se ubicaron publicaciones en las que una presunta brigada médica proveniente de Texas, ofrece las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson a la población que no haya sido inoculada, incluyendo a los menores de edad.

"Se trata de un fraude, toda vez que las vacunas son gratuitas y únicamente están disponibles en ubicaciones aprobadas por el gobierno federal y estatal", advirtió.

Dijo que en las publicaciones se pide un pago inicial de 50 dólares para darlos de alta en una plataforma americana y les solicitan 150 dólares a quien deseen recibir la primera dosis y 100 dólares la segunda.

La SSP exhorta a la población a no caer en ese tipo de fraudes y reportar las publicaciones a la Policía Cibernética enviando un WhatsApp al 449-346-23-41.

Destacó que nadie puede cobrar por el registro, la inoculación o el certificado de la vacuna contra el coronavirus.

Por otra parte, este lunes en que Aguascalientes se colocó como la única entidad con el color rojo del semáforo epidemiológico nacional, la Secretaría de Salud del Estado alertó a la población sobre la comercialización de Molnupiravir, utilizado como medicamento de emergencia en los tratamientos contra el Covid-19.

El titular del área, Octavio Jiménez Macías, informó en una alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que el medicamento fue autorizado al Laboratorio Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V., para su uso en instituciones de los gobiernos federal y estatal del Sistema Nacional de Salud.

En consecuencia, el medicamento no se comercializa. "Al no garantizarse su legal adquisición a través del laboratorio autorizado se considera ilegal y su consumo implica riesgos a la salud", acotó.

Dijo que las personas que consumieron o adquirieron Molnupiravir debe establecer contacto con las autoridades a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.