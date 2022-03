Alertan sobre eliminar el uso de cubrebocas

Ciudad de México.- A casi dos años de que el Gobierno de México declarara la alerta sanitaria por la pandemia de covid-19, poco a poco los números diarios de contagios y decesos por coronavirus comienzan a disminuir, situación que ha provocado un relajamiento en casi todas las medidas de prevención, incluido el uso de cubrebocas, en diferentes estados.

A pesar de que entidades como Nuevo León, Campeche, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo anunciaron que ya no sería obligatorio utilizar las mascarillas en espacios abiertos y que en casos, como el de la Ciudad de México, las autoridades han expresado su deseo por hacer opcional su uso, la gran mayoría de los estados aún mantienen su utilización, por precaución.

Ante esta situación, Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró en entrevista con SinEmbargo que no cree conveniente que las autoridades anuncien el uso opcional del cubrebocas, pues esto podría provocar un repunte de casos.

"Yo creo, insisto, en que no hay necesidad de apresurarse. Yo creo que decir que no es obligatorio equivale, para fines prácticos, a decir que no lo usen, pero la gente lo lee como permiso para andar ya sin cubrebocas y eso podría provocar algún repunte de casos".

México reportó este viernes 202 nuevas muertes y 3.078 contagios por la covid-19, con lo que totaliza 5.643.963 casos y acumula 322.634 decesos en total, informó la Secretaría de Salud.