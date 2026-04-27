Alessandra Rojo de la Vega presenta plan maestro rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó el "Plan Maestro" rumbo al Mundial que se vivirá en la Ciudad de México en 44 días, el cual contempla la instalación de butacas intervenidas por

, el lanzamiento de una aplicación turística con inteligencia artificial, la creación de un pasaporte con descuentos en comercios y la ampliación de los puntos Violeta para fortalecer la atención y seguridad.

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Indicó que contará con la instalación dedelque fueron donadas apara ser intervenidas y exhibidas en distintos puntos de la alcaldía que representan 15 países diferentes.Además, detalló que se implementará una "" con al menosque contarán laa través de personajes relevantes, además de la reactivación de espacios mediante murales y la recuperación de corredores urbanos.En materia tecnológica, anunció el lanzamiento de la aplicación "Amazónica IA" que estará disponible en, español, inglés, portugués, francés y alemán, la cual brindará información sobre mercados, museos, comercios, así como servicios de emergencia y ubicación de puntos violeta."Va a potenciar la experiencia turística para que inviertan su dinero apoyando al comercio local", señaló.Asimismo, dio a conocer la creación del, donderegistrados ofrecerán descuentos a visitantes y habitantes.Explicó que busca ampliar su red de puntos violeta, pasando de 438 apara crearpara los turistas."No vamos a romantizar el mundial, sabemos que donde hay más gente hay más riesgos, pero también sabemos cómo actuar", dijo.La alcaldesa indicó que sede seguridad, limpieza y movilidad, incluyendo rutas de tranvía turístico como Reforma-Alameda, Tepito, Roma-Condesa y Santa María la Ribera, así como la expansión de rutas para bicicleta."Cuauhtémoc será el corazón que late para el mundo; aquí no solo se va a vivir el mundial, aquí se va a sentir, porque los partidos se juegan en el estadio, pero el mundial se va a vivir en nuestras calles" mencionó la edil.