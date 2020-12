Alfaro se defiende por no usar cubrebocas en un bar en Zapopan (VIDEO)

Después de que se difundiera un video en el que se le ve tomando en un bar de Zapopan donde hay música en vivo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en ese momento no portaba el cubrebocas porque estaba cenando pizza y consideró que el video se ha usado con dolo para atacarlo.

"Después de nueve meses de encierro salí a cenar con mi mujer, estuve de las 9 de la noche a las 11 de la noche, y sí, pues como todos, de repente hace falta aunque sea salir a cenar (...) me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskys, escuché un rato música y me fui a mi casa", dijo el mandatario en sus redes sociales tras recibir críticas por regañar a quienes salen a bares y hacer lo mismo.

El video del mandatario en el bar se convirtió en tendencia en redes sociales y por eso decidió salir a explicar lo que ocurrió, sin embargo su explicación generó algunos memes.

En su respuesta Alfaro recordó que estos lugares están abiertos en la ciudad por disposición de la Mesa de Salud y consideró que al difundir la imagen de él sin cubrebocas se quiere usar para atacarlo en el marco del proceso electoral que viene.

"En efecto estamos en un momento difícil en el que hay que tener cuidados, se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas", indicó.

Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco.



Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas.



Tratándose de un bar, podemos suponer que el vídeo es reciente, pues apenas les permitieron abrir. pic.twitter.com/Y0AoYIThPn — Alejandro Puerto (@ea_puerto) December 11, 2020