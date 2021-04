Alfredo Ramírez llama a la unidad en Morena para ganar Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, nuevo aspirante a la gubernatura de Michoacán por Morena, llamó a la unidad de su militancia, pues dijo que es una gran responsabilidad para que los michoacanos tengan mejores condiciones de vida.

Acompañado del líder nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo y del estatal, Raúl Morón Orozco, el diputado con licencia reconoció el esfuerzo de los obradoristas.

Se dijo arropado por sus compañeros de lucha, "que no se doblaron cuando teníamos todo en contra y que fundamos Morena para hacer de la política un acto incluyente".

Con eso, reiteró, "ha quedado demostrado que ante la adversidad estamos preparados. Hoy tenemos en Michoacán, empezar el proyecto de la cuarta transformación".

Señaló que a pesar de lo sucedido, en Morena no hay divisiones y llamó a cerrar filas a favor de la dirigencia estatal que a partir de hoy encabezará Raúl Morón Orozco.

Ramírez Bedolla, conminó también a sus compañeros de partido, a no permitir que las razones particulares les arrebaten ese sueño colectivo.

Mario Delgado, explicó las razones por las que los la Comisión Nacional de Elecciones decidió por consenso impulsar como candidato a Ramírez Bedolla.

"Porque lleva más de 20 años en la lucha de Andrés Manuel López Obrador por la democracia y la transformación, y en el Congreso del Estado ha tenido un comportamiento ejemplar en defensa de los intereses del pueblo", mencionó.