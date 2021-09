Alianza reitera llamado a TEPJF a anular elección en Michoacán

Las dirigencias nacionales de los partidos que conforman la alianza PRD-PAN-PRI manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide la elección a la gubernatura en Michoacán en favor del candidato de Morena, Alfredo Ramirez Bedolla.

En un comunicado, los tres partidos advirtieron que es inadmisible que a pesar de que hay pruebas de la injerencia de grupos del crimen organizado en el pasado proceso electoral en la entidad, esto no sea un elemento suficiente como causal de nulidad, con lo que se estaría avalando la participación de la delincuencia en las elecciones realizadas el pasado 6 de junio en esa entidad, y se sentaría un preocupante precedente en la vida electoral del país.

Las dirigencias nacionales de los tres partidos hicieron "un llamado respetuoso y responsable a la Sala Superior del TEPJF para que su decisión esté apegada al Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la democracia".

Insistieron en que avalar los resultados de los comicios michoacanos no solo tendría graves repercusiones para la entidad, que estaría controlada por un "narcogobierno", sino que sentaría un peligroso precedente en la vida institucional de México.

"Para los comicios que ocurrirán en los siguientes años, es necesario actuar en el marco de la legalidad y del derecho de las y los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, sobre todo con miras a la elección presidencial de 2024", expresaron.

Por ello, PRD, PAN y PRI exhortaron al TEPJF a que su decisión sea en el marco de la legalidad, apegándose a la Constitución y no avalando una elección con la intromisión del crimen organizado.