Alista Fiscalía de Justicia otra orden de aprehensión contra Huerta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que ya prepara una segunda orden de aprehensión en contra del diputado federal —ya sin fuero— Saúl Huerta, puesto que existe otra víctima que también lo denunció por violación.

La institución dejó en claro que no existe o existirá algún tipo de "acuerdo, trato preferencial o beneficio" hacia el legislador y que el "acuerdo" que estuvieron pregonando los abogados de Huerta fue básicamente para conocer el día, la hora y la dirección en la que se llevaría a cabo la detención del imputado.

"La formulación de este acuerdo sólo tuvo que ver con la entrega, se dio la dirección, se presentaron nuestros policías de investigación, pero de ninguna manera fue la de generar alguna situación distinta que afectara los elementos legales", expuso el vocero de la FGJ-CDMX, Ulises Lara, al ser cuestionado sobre este presunto pacto.

La fiscal Ernestina Godoy detalló que la dependencia no trabaja bajo consignas o hace justicia "a modo" y recordó que el diputado es investigado por el delito de abuso sexual equiparado agravado en contra de un menor de edad, un ilícito grave y por el cual no se tendrán contemplaciones.

A decir de las indagatorias, peritajes y otros estudios el diputado aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas.