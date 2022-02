Alista Senado foros sobre seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que México continuará con el proceso de transformación de sus instituciones, y superará los problemas que enfrenta, entre ellos el de la inseguridad pública, por lo que en la Cámara Alta se realizan una serie de foros en materia de seguridad.

Falta mucho por hacer y aún existen asignaturas pendientes, especialmente en materia de seguridad. "Ni alzo las campanas al vuelo ni tampoco me desbordo en el optimismo, no, porque la herencia que recibió el presidente López Obrador es una herencia muy complicada", dijo.

"Estamos intentando hacer bien las cosas y no vamos a descansar, porque queremos un marco normativo más justo, para bien del país".

Por ello, indicó que en el Senado de la República se llevarán a cabo foros en materia de seguridad, para analizar todo el plan de acción y la estrategia en este rubro, donde participará el Gabinete de Seguridad.

"Tengo confianza en que vamos a lograr estabilizar al país y generar condiciones para recuperar la paz y la tranquilidad en México", expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Aseveró que el principal reto del movimiento es plasmar la Cuarta Transformación en el sistema jurídico normativo, para hacer realidad los propósitos e ideales de Morena y profundizar la transformación de las instituciones.

Recordó que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que la transformación en su nación no prosperó, porque no fueron capaces de reformar las leyes para darle continuidad.

Monreal Ávila aseguró que esta etapa es de las más productivas en materia legislativa, pues, a pesar de algunos incidentes y tropiezos, han superado cada uno de los retos con inteligencia, prudencia y talento.