Alistan marcha para liberar a médico acusado por muerte de político

Al menos 10 agrupaciones de médicos del país convocaron a una marcha este martes a las 8 de la mañana de la Fuente de la Diana Cazadora al parque central de Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación del médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca.

El pasado domingo, policías ministeriales detuvieron al doctor Grajales Yuca, jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), acusado del presunto delito de abuso de autoridad.

Fuentes cercanas al caso, indicaron que la denuncia fue interpuesta el 18 de julio por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdirigente del partido "Mover a Chiapas", Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció a principios de julio a causa de Covid-19.

La Fiscalía de Combate a la Corrupción indicó que presuntamente el doctor Grajales Yuca solicitó equipo e insumos para atender al político chiapaneco.

Por esas acciones, agregó la dependencia, el médico fue sujeto a orden de aprehensión librada por un juez de control, ante quien fue puesto a disposición -según el término constitucional- y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los Colegios Médicos de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y diferentes organizaciones civiles condenaron la detención del médico especialista.

En un comunicado conjunto, dirigido a la opinión pública y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos de 10 colegios de médicos de México reprobaron "la detención violenta, abusiva e ilegal en contra de Grajales Yuca, ocurrida el pasado fin de semana" y lamentaron los actos de justicia donde se criminalizan actos médicos sin una previa investigación.

"No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano en un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo de que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente", indica el comunicado.

"El que el médico solicitara al familiar de un paciente determinado medicamento que no se tenía a disposición en forma rápida, no lo hace incurrir en ningún delito, puesto que el salvar una vida es parte de la esencia del médico", aclara el gremio médico.