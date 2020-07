Alistan marco legal para comprar vacuna contra Covid-19

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la reforma a la Ley de Adquisiciones que se prevé aprobar este miércoles en periodo extraordinario de sesiones permitirá que, apenas salga al mercado mundial la vacuna en contra el Covid-19, el gobierno mexicano la adquiera directamente en el exterior y no vía empresas mexicanas.

La idea es que "ya no vamos a ser presa de empresas que estuvieron ligadas a la corrupción de administraciones anteriores", aseguró. Hoy martes la Comisión Permanente del Congreso formalizará convocatoria al tercer periodo extraordinario de la Cámara de Diputados en tiempos de pandemia, para lo cual ya se ha sanitizado el recinto y se han realizado pruebas PCR que son obligatorias para personal y asesores, pero voluntarias para los diputados. El tema principal para Morena es la reforma a la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que incorpora la posibilidad de realizar compras vía organismos intergubernamentales internacionales cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones .

Esto, sostuvo Delgado, permitirá al gobierno "sacudirse" la corrupción e "intereses oscuros" que hay –aseguró- en el mercado farmacéutico nacional. Con la enmienda podrán realizarse adquisiciones a través de organizaciones internacionales, por ejemplo Organización Mundial de la Salud que tiene algunos fondos a través de los que se pueden comprar medicamentos como el Rotatorio de vacunas y el Estratégico de medicamentos por la calidad de los productos, dijo. Explicó que el mercado de medicamentos está lleno de corrupción, hay muchos ex políticos dedicados a eso y el gobierno ha encontrado sobreprecios de 200% y hasta de 300%. Incluso responsabilizó a esa corrupción del desabasto de medicamentos que ha habido en el país desde que Morena asumió el gobierno. "Para romper esta cadena de corrupción vamos a modificar la ley y que el gobierno adquiera a través de estos organismos internacionales que tienen toda la transparencia y además consiguen los mejores precios a nivel mundial".

En ese mismo sentido la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que es muy importante que ahora que salga la vacuna contra el Covid-19 México tenga acceso a ellas y garantizar la salud de los mexicanos.