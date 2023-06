Alistan operativos de seguridad en Caribe mexicano ante la próxima temporada de verano

México inició este domingo el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Cancún, en el sureste del país, para reforzar la seguridad de su principal destino turístico del país ante una ola de violencia relacionada con la venta de droga.

De cara al próximo inicio de la temporada vacacional de verano, una de las más importantes para el Caribe Mexicano, autoridades de los tres niveles de gobierno se preparan para recibir a cientos de vacacionistas durante julio y agosto.

Esta situación se da en medio de la violencia relacionada con la venta de drogas o narcomenudeo que ha azotado a Cancún, principal destino turístico de México, donde apenas en abril pasado, en plena Semana Santa, sujetos armados asesinaron a cuatro personas en la zona hotelera.

Durante un recorrido por la playa Gaviota Azul, una de las más concurridas de la zona hotelera de Cancún, el subinspector Octavio del Ángel Madrigal, del 30 Batallón Turístico de la Guardia Nacional, dijo a EFE que tras poco más de un año y medio de haber iniciado operaciones, presentan un balance positivo.

"Se reduce en la manera de que ya no están vendiendo, no se detecta mucho personal que se dedique a la venta de estupefacientes como cocaína, marihuana, crack", explicó.

El funcionario explicó que además de las acciones contra el narcomenudeo en zonas turísticas, uno de los temas en los que ponen mayor atención es en el consumo excesivo de alcohol entre los bañistas, quienes ponen en peligro su vida al ingresar alcoholizados al mar.

"Ingresan a la playa, en este caso como tenemos el mar picado ingresan y hemos sufrido de que hay personal, tanto turistas nacionales como extranjeros que se han ahogado", explicó.

Para contribuir a la disminución de actividades ilícitas en la zona, las autoridades implementaron la presencia de binomios caninos en los puntos de mayor concentración de turistas, dijo el subagente de la Guardia Nacional, Uriel Bamaca Ordóñez, compañero del oficial canino "Tenue", especializado en búsqueda y rescate.

"Es un impacto, creo, para las personas que se dedican a las cosas ilícitas porque de antemano creo que todos sabemos que los perros tienen un olfato muy bueno", aseguró.

SEGURIDAD PARA TURISTAS

Para María Smith, una turista proveniente de la Ciudad de México y visitante frecuente del Caribe Mexicano, las vacaciones con su familia, que están a punto de terminar, han sido "muy seguras".

"Como turista yo me he sentido muy segura, muy contenta, el lugar es muy bonito, no me ha tocado ver incidentes, peleas, gente vendiendo drogas", destacó.

Enrique Rosales Zamora llegó desde Tlaxcala hasta Cancún con su esposa y sus dos hijas pequeñas y estuvieron recorriendo toda la Riviera Maya durante varios días.

"Hemos tenido la fortuna de visitar lo que es Tulum, lo que es la Riviera (Maya), lo que son los cenotes, lo que es Playa del Carmen y pues yo me siento muy seguro, está alumbrado el lugar, o sea, sí, me da confianza para caminar, para ir viendo", señaló.

SUBEN INDICADORES TURÍSTICOS

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo (Sedetur), en los primeros 4 meses del año se recibieron más de 7 millones de visitantes, además de que los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal, reportan 11,7 millones de pasajeros.

Luego de la parálisis por la pandemia de coronavirus, el segmento de cruceros es el que reporta considerables niveles de recuperación en los puertos de Cozumel y Mahahual, ya que la Sedetur reportó un incremento del 53,9 % al pasar de 1,6 millones en 2022 a 2,5 millones en el primer cuatrimestre de 2023.