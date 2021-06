Alistan queja contra López Obrador por hostigamiento a periodistas

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, adelantó que la próxima semana presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el presidente, López Obrador por el hostigamiento y los señalamientos que hace –sin fundamento alguno- contra los periodistas y columnistas todos los días en su conferencia mañanera.

"Nosotros la próxima semana vamos a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Presidente de la República por insistir en el hostigamiento, y en los señalamientos sin fundamento alguno porque su única base es que los medios están en contra de lo que dice, ante estas circunstancias y ante el número de periodistas que, por desgracia, han sido asesinados, las declaraciones del Presidente no ayudan en nada a combatir este clima de inseguridad, que de manera particular, viven los periodistas", dijo Verónica Juárez.

La perredista opinó que sin duda debe de haber una investigación para saber finalmente qué es lo que ocurre y saber si hay algún delito y sea sancionado. "No basta, claro que no basta sino es el poseedor de la verdad absoluta, debe ser a través de las instancias con investigaciones objetivas, claras y transparentes".

Este jueves EL UNIVERSAL publicó que el columnista de esta casa editorial, Javier Tejado Dondé, denunció que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja ordenó espiar a columnistas, incluido él, por haber criticado la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Además, el periodista Raymundo Riva Palacio, informó en El Financiero que desde Palacio Nacional se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia, investigar a periodistas de El Gran Diario de México como Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto por textos que han incomodado a la Cuarta Transformación.

Por su parte, el vocero del PRI, Héctor Yunes Landa coincidió en la investigación y dijo que el Presidente está cada vez más enojado con los medios, porque publican lo que su gobierno oculta. Y la molestia es porque no sabe de dónde viene la información que ellos publican.

Por eso los espían. "Por eso el espionaje. Porque quieren saber el origen de esa información y, el que la ley proteja a los periodistas respecto de revelar su fuente, lo irrita hasta el cólera".

Afirmó que no se trata del conservadurismo que acusa López Obrador, se trata de que informan con pruebas, por ejemplo, la corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que se ejercía desde la propia Secretaría de la Función Pública y que provocó el cese de su titular, "para definir al gobierno de la cuarta deformación hay una máxima: es exactamente lo contrario a lo que dice ser".

"Esta mañana el Presidente, una vez más, intentó exonerar a su gobierno y a sus colaboradores. Otra vez aseguró que era falso de lo que se acusa a su gobierno. Él sabe que sí es cierto, por eso también ofreció investigarlo y despedir a los responsables; sabe que en cualquier momento las pruebas se harán públicas. Nuevamente esta está muy enojado con los medios de comunicación, y cómo no lo iba a estar, cuando lo volvieron a exhibir", dijo el priista veracruzano.