Alistan sepultura de Vanesa, habría caído por escaleras de escuela

ZUMPANGO, Méx., abril 20 (EL UNIVERSAL).- Este mediodía de jueves, en el panteón de Santa María, ya está cavada la fosa donde sepultarán a Vanesa Cristal, la niña de 13 años que murió dentro de la secundaria "Lázaro Cárdenas del Río" en Los Sauces II, cuya muerte es investigada por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Esta investigación, informaron autoridades de la Fiscalía mexiquense, se realiza "con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos de los niños, a fin de determinar las circunstancias precisas bajo las cuales perdió la vida la menor de edad".

La menor falleció por "traumatismo craneoencefálico por precipitación", de acuerdo con el dictamen pericial; los exámenes toxicológicos realizados a la menor de edad no arrojaron ningún tipo de sustancia extraña, informaron fuentes cercanas a la joven, con lo que se descartó que la niña hubiera llegado alcoholizada a la escuela como señalaron ayer algunas fuentes.

Cabe recordar que familiares de Vanesa Cristal, la alumna que falleció dentro de la Escuela Secundaria "Lázaro Cárdenas del Río", pidieron que a autoridades que investiguen este homicidio, pues aseguraron que la menor de 13 años de edad falleció a causa de una agresión y no por una caída accidental en este plantel ubicado en la colonia Arbolada Los Sauces II.

De forma inicial autoridades escolares, informaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al ayuntamiento que la niña de 13 años de edad habría caído de forma accidental desde un pasillo ubicado en el primer piso de la Escuela Secundaria que está ubicada en la calle prolongación Buenavista en la colonia Arbolada Los Sauces II.

----Pidió permiso para ir al baño pero no regresó

La víctima estaba en clase de educación física, cuando solicitó a su profesora permiso para ir al baño, unos tres minutos después el cuerpo de la menor cayó desde el primer piso, por lo que compañeros y profesores pidieron el apoyo de una ambulancia, relató un testigo.

Al llegar a la secundaria, paramédicos de Protección Civil confirmaron que la menor habría fallecido, informaron autoridades de Zumpango.

Autoridades de la secundaria avisaron a los familiares de la alumna y por lo que su madre se trasladó al plantel, donde lamentablemente confirmó que la fallecida era su hija.

A su vez una tía de la niña afirmó que a su sobrina "la acaban de matar aquí en la escuela secundaria 230 Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Zumpango, por lo que pidió a autoridades de la Fiscalía una investigación a fondo a de esclarecer esta muerte y en su caso detener a los culpables.