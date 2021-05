Alistan subasta de arte prehispánico

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 20 piezas prehispánicas originarias las culturas maya, olmeca, así como de los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, serán puestas a la venta la próxima semana en Nueva York, durante una subasta organizada por Sotheby´s.

La subasta llamada "Art of Africa, Oceania, and the Americas" está conformada por 121 lotes, de los cuales 26 son de origen mesoamericano y están ubicados a partir del lote 96 y hasta el final, con el número121.

De los 26 lotes correspondientes a piezas originarias de Mesoamérica, la de mayor valor es un hacha maya catalogada como lote 97 y su precio de salida es de 38 mil dólares; sin embargo, se espera que sea vendida entre 50 mil y 70 mil dólares, es decir entre 997 mil y un millón 300 mil pesos, de acuerdo con el tipo de cambio.

En la descripción se señala que se trata de un hacha maya del Clásico Tardío, circa 550-950 d.C., que tiene la forma de una persona elaborada en piedra. Mide 28.6 centímetros de alto y es propiedad de la galería Albright-Knox.

La segunda pieza mesoamericana de mayor precio es la que la casa de subastas identifica como lote 104. Se trata de figura de piedra olmeca que a parecer habría sido elaborada durante el periodo Preclásico, circa 900-300 a.C.

El lote 104 tiene un precio inicial de 32 mil dólares (638 mil pesos mexicanos) y se espera que sea vendida entre 40 mil y 50 mil dólares (797 mil y 997 mil pesos).

La pieza olmeca, de acuerdo con Sotheby´s, pertenece a una colección privada estadounidense. Mide 11.4 centímetros

El lote 99 es la tercera pieza mesoamericana de mayor valor, tiene un precio de salida de 30 mil dólares y se pretende vender entre 40 mil y 60 mil dólares. (797 mil y un millón 196 mil pesos mexicanos).

Se trata de una vasija maya con forma de un ave, uno de los objetos "más elegantes y mejor concebidas de un animal en su comportamiento natural", que mide 26 centímetros y que habría sido elaborada en el periodo Clásico temprano, circa 250-450 d.C., que es propiedad de una colección privada.