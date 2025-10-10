Alistan visita a México de ministro de Agricultura de Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Del 14 al 17 de octubre se espera la visita a México de Heath MacDonald, ministro de Agricultura y Agroalimentación, quien buscará reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación agrícola.

La embajada de Canadá en México indicó que el ministro canadiense sostendrá reuniones con Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y con Javier Calderón, director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria de México: "Se centrarán en la diversificación y el crecimiento del comercio entre ambos países".

"Canadá y México comparten una sólida asociación forjada por años de colaboración y más de tres décadas de libre comercio. El objetivo de este viaje es fortalecer aún más nuestros lazos, desarrollar relaciones y crear oportunidades que impulsen el crecimiento y la prosperidad de ambos países", expresó McDonald.

Esta visita se da después del encuentro en territorio mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

También se prevé que tenga encuentros con líderes empresariales y partes interesadas "para promover los productos agrícolas y agroalimentarios canadienses, fortalecer las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de interés mutuo".

Su agenda también contempla un viaje a Guadalajara, para continuar sus contactos con las principales partes interesadas mexicanas.