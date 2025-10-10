De nueva cuenta, la naturaleza golpea a la zona más marginada del estado. Las intensas lluvias dejaron un aún indeterminado saldo de afectaciones, afortunadamente no a la integridad física de la población, pero sí en propiedades.

El hecho de que el clima mantenga las condiciones tormentosas hace aún más incierto el cálculo de sus efectos.

Lo que parece que queda claro es que de nuevo han quedado reflejadas las deficiencias en materia de protección civil en los municipios afectados.

Sobre todo por lo visto en Tamazunchale, donde la crecida de su río afectó a decenas de viviendas que se dejaron construir en las márgenes y que ahora enfrentan las afectaciones de la inundación.

Cada que se habla de atlas de riesgo o de planes de protección civil, las autoridades proclaman su cumplimiento, pese a que los documentos, en el mejor de los casos, están muy rebasados, y en el peor, no existen.

Lo deseable es que el espectro de los daños se quede estrictamente en lo material, y que no sean demasiados. Pero, como suele ocurrir, se abre una nueva oportunidad para actuar correctamente y formalizar los planes y atlas que faltan.

A principios de mes, el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, anunció que el Ejecutivo presentará una iniciativa de reforma electoral en la que la paridad de género de las candidaturas a cargos de elección pública, que haría inevitable que en 2027, San Luis Potosí tendría gobernadora, por primera vez.

La beneficiaria de la medida, se comentó tras el anuncio, sería Ruth González, la esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Y eso desató la controversia a nivel nacional, incluso.

Ayer, el diputado morenista Carlos Arreola le dio un giro a la versión, indicando que la reforma no llegaría a tanto y sólo tendría un carácter semántico, pues sólo se incluiría en el texto constitucional el sustantivo femenino del término, para que plasmara que la persona que ocupara el cargo pudiera ser gobernador o gobernadora. No más allá de eso.

El legislador dijo que la reforma se ha sacado de contexto, pero su declaración le deja menos contexto, aún.

De inicio, convirtió en partidista (Morena, PT y PVEM) una iniciativa que, de origen, el Ejecutivo se la atribuyó a sí mismo.

Y luego, la explicación de que sólo es un cambio de terminología cuando, también el Poder Ejecutivo, ha señalado que su propósito es hacer obligatorio que una mujer ocupe la gubernatura del estado.

Una posibilidad es que esté hablando de una reforma distinta, pero desconcierta que la haya mezclado con la reforma que obligaría a una próxima gobernadora.

Que el diputado señalara que “no puedes obligar a que el pueblo vote a fuerza por una o por otra, porque no tiene sentido”, parece más bien una postura contraria a la iniciativa gubernamental.

Lo que aclarará las cosas será el sentido del voto de la bancada morenista cuando la iniciativa arribe al Congreso.