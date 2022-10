"Alito" asegura que el PRI no promueve rompimiento de alianza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El PRI está consciente de la necesidad de compartir y competir en alianza con otras fuerzas políticas, en el entendido de que existe, entre los tres partidos, capacidad, experiencia, entendimiento y visión para superar cualquier desencuentro, dijo el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien aseguró que el tricolor está lejos de incitar y de promover el rompimiento de la coalición.

"El reto es evitar la ruptura. El PRI nunca ha apostado a la división de México, porque no merecemos un país dividido. Es fundamental hacer de ´Va por México´ una experiencia democrática para los ciudadanos, que demuestre, sin posturas radicales, que somos capaces de lograr acuerdos para mantener lo que es útil, y devolverle a esta nación lo que ha perdido", sostuvo

A través de un comunicado, dijo que se impulsó la creación de "Va por México", porque un gobierno con vocación centralista como el actual, requiere de contrapesos que contengan cualquier intento por alterar el orden constitucional o modificar las reglas de la democracia.

"Hasta hoy, el PRI no ha facilitado, ni valorado, ni transitado, ni acordado, absolutamente nada que dañe a Va por México", agregó.

Advirtió que el linchamiento fácil, los adjetivos descalificativos, las declaraciones radicales y las amenazas, no fueron antes, ni durante, ni ahora, parte de la estrategia de este instituto político que pusiera en riesgo a "Va por México".

Señaló que el PRI respetó que en la elección de 2021 el PAN decidiera no ir en alianza en las diputaciones federales de los 15 distritos de Guanajuato, los 5 de Querétaro, y los 5 de Yucatán, bajo el argumento de que no necesitaban a "Va por México". En el PRI y en el PRD lo respetamos, expresó.

Aclaró que no se trata de "reclamar" decisiones que desde el PRI hemos entendido política, estratégica y electoralmente. "Se trata de poner sobre la mesa elementos que contribuyan a entender que hemos sido tolerantes. Ni desde la dirigencia, ni desde la militancia se ha impulsado ninguna campaña para denostar a la dirigencia del PAN, ni del PRD, ni a sus militantes", indicó.

Consideró que una alianza electoral con coincidencias legislativas no tiene que poner una lápida a la agenda propia de cada partido. "Si en algo no coincidimos, debemos apelar a la tolerancia. La misma que ha prevalecido entre las tres fuerzas políticas en los últimos dos años", expuso.

Explicó que la moratoria constitucional era para contener iniciativas que enviarían desde el partido-gobierno: Eléctrica, de la Guardia Nacional, y Reforma Electoral. En las dos primeras, dijo, el PRI convincentemente votó en contra.

Informó que en el caso de extender la presencia de las Fuerzas Armadas para acompañar a la Guardia Nacional hasta 2028, fue una propuesta del PRI, como también lo fue votar en contra de subordinar a ese organismo a un mando militar. Con esa misma convicción, agregó, "defenderemos al INE y al Tribunal Electoral".

Recordó que en 2021, el PRI declinó en Chihuahua a favor de la candidata del PAN a la gubernatura, porque se consideró que estaba mejor posicionada, y ganó. Pero, añadió, "no recibimos el mismo trato en Nuevo León, en esa misma elección, aun cuando el candidato de PRI-PRD estaba mucho mejor posicionado, y terminó a solo 9 puntos del primer lugar. El PAN se reservó su 18%, que lo dejaron en un tercer lugar. Lo respetamos".