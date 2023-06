"Alito" Moreno advierte que "se acabaron los plurinominales"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL). - Un grupo de priistas disidentes de la actual dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas conformó la nueva corriente denominada "Frente Amplio de Renovación", desde donde buscarán hacer contrapeso y exigir al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se acerque a la sociedad civil y deje a un lado los intereses personales.

En conferencia de prensa, los integrantes de esta nueva agrupación, entre los que se encuentran el exvocero presidencial, Fernando Lerdo de Tejada, la expresidenta del partido Dulce María Sauri Riancho, los exgobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; y Nuevo León, Natividad González Parás, así como el exdiputado federal Alfonso Toledo, hicieron un pronunciamiento en el que advirtieron que de cara a las elecciones de este domingo y del próximo año, "debemos aportar nuestro esfuerzo e incentivar la imaginación y la generosidad de militantes y de ciudadanos por encima de banderas partidistas e intereses personales".

"Reconocemos también que en tiempos recientes el partido ha cometido fallas y se ha alejado de la ciudadanía y de sus causas, lo que nos ha llevado a reducir significativamente su presencia en la representación popular nacional y local.

Sabemos sin embargo que esto puede revertirse si impulsamos la renovación y sumamos fuerzas políticas para las batallas electorales que vienen en el 2024", expresaron.

Los integrantes del "Frente Amplio de Renovación" acusaron a la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, de cerrarse al diálogo.

"Hemos visto con preocupación en estos tiempos cruciales que nuestro partido, que es más que su dirigencia y, que cuenta aún con amplia base social, ha perdido aceptación y que requiere fortalecerse. No ignoramos tampoco que la dirigencia nacional ha concentrado funciones, se ha cerrado al diálogo y no ha sido incluyente", denunciaron.

Remarcaron que, en ejercicio de sus libertades y derechos políticos, abrirán cauces de comunicación y diálogo para defender nuestras instituciones fundamentales, contribuir a la elaboración de un proyecto alternativo de nación y lograr la renovación del país, fortaleciendo la alianza opositora con inclusión de la sociedad civil.

"Velaremos para que se cumpla puntualmente el compromiso asumido públicamente por la dirigencia de nuestro partido de participar en la alianza opositora con el componente ciudadano. En este propósito nos sumaremos a su cabal consecución. Si no fuera así, orientaremos nuestro esfuerzo a través de otras vías políticas que permitan dar exitosamente la batalla por el México que deseamos", recalcaron.

Tras el surgimiento de la corriente disidente Frente Amplió de Renovación en el PRI, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, advirtió que quien quiera un puesto de elección popular en el tricolor tendrá que asolearse, acercarse a la ciudadanía y caminar bajo la lluvia.

Entrevistado en el marco de la reunión del Pacto Progresista Global, el líder priista sentenció que en el PRI se acabaron los campeones mundiales de las plurinominales, pues en el partido ya no tienen cabida los chantajistas.

"En el PRI se acabaron los campeones mundiales plurinominales, se acabaron los que hablan para chantajear y pedir, no se les va a dar nada en el partido, no tengan duda, el que quiera un cargo de elección o dirigencia que camine, que esté bajo la lluvia y el sol y que no vaya a tocar las puertas del PRI nacional, que toquen las puertas de los ciudadanos, ahí es donde están las elecciones, porque son los reyes del trapecio y campeones mundiales de las pluris", sentenció.

Consultado sobre la conformación del Frente Amplio de Renovación, movimiento encabezado por Fernando Lerdo de Tejada y Dulce María Sauri, entre otros, Moreno Cárdenas dijo que es respetuoso y se reserva su opinión, pero cuestionó las motivaciones de esos priistas.

"Ustedes creen que es justo que a cuatro días de la elección estén pensando en ese tipo de cosas, cuando lo más importante que tenemos hoy es la elección del día domingo. Verdaderamente lamentable. Aquí a todos se les escucha, pero qué te puedo decir, ya les dije que en esto hay que caminar, hay que estar bajo el sol, hay que estar bajo la lluvia, no por ellos, porque luego tienen la piel muy sensible muchos", externó.