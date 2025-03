"Alito" Moreno pide a Sheinbaum estrategia clara ante aranceles

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", advirtió que en la llamada que tendrá hoy jueves la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo importante será que presente una estrategia clara y una propuesta directa para resolver el tema arancelario.

Puntualizó que ello podrá transitar si hay una propuesta genuina y real de combate al crimen organizado, de atender el tema migratorio y, obviamente, valorar el Estado de Derecho, que son los temas que impactan directamente el tratado comercial.

Dijo que "esperamos todos que haya una estrategia" y saber cuál es el Plan A, el Plan B y el Plan C, porque "nadie los conoce".

En entrevista, el dirigente nacional del PRI señaló que con su llamado a la "unidad" y a la concentración en el Zócalo para el domingo, el gobierno solo trata de justificar su pésima estrategia de negociación con los Estados Unidos.

Ratificó que el PRI no está de acuerdo, y nadie puede estar de acuerdo con la aplicación de aranceles a México, porque afectan directamente a las familias mexicanas, toda vez que se generará una crisis de desempleo y de falta de oportunidades para las empresas.

En ese sentido, recordó que la situación de los aranceles "ocurre gracias a ellos, a esa pésima política de diálogo, de negociación", la cual, aseguró, "fue nula".

Explicó que todo ello "lo veíamos venir. Lo señalamos hace varias semanas, que este gobierno de Estados Unidos iba a ser inflexible en el combate al crimen organizado y la migración, y que eso ponía en riesgo el tratado comercial".

El presidente del partido tricolor manifestó que en Morena "no les gusta que se les diga, pero en México y en el mundo su gobierno está señalado de tener vínculos con el crimen organizado".

Mencionó que todavía el martes, en su mensaje ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos reiteró que era la protección, la complacencia y la permisividad, no solo de proteger a los cárteles, sino que les daban lugares estratégicos para trabajar prácticamente en el 60% del territorio nacional.

Alejandro Moreno afirmó que ha quedado claro a todas luces que la preocupación más importante en materia de seguridad nacional para Estados Unidos es el tema del crimen organizado, de las drogas sintéticas y del fentanilo, "y este gobierno no vemos que haga nada".

Criticó que "para mandarle un buen mensaje al gobierno norteamericano", publican imágenes de una reunión en Palacio Nacional entre las y los gobernadores y la presidenta Sheinbaum, "y ahí vemos al gobernador de Sinaloa, al gobernador de Tamaulipas. Ahí están todos los que han sido señalados. Y lo hacen con bombos y platillos. Entonces, es un error. Y peor aún, convocan a un mitin partidista".

Advirtió que si Estados Unidos levanta los aranceles, no hay que celebrar o festejar. "Lo que hay que hacer es aprovechar esta oportunidad para presentar una estrategia".