"Alito" rechaza PRIMor y señala que van contra reformas

El diputado Alejandro Moreno, presidente Nacional del PRI, contestó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y dijo no estar de acuerdo con lo que dijo en referencia a que Morena y el PRI construyeron un "acuerdo político" que permitió impulsar la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles.

"Yo respeto, como siempre, estamos en la libertad de expresión, respeto su punto de vista, no lo comparto. Nosotros siempre hemos estado en la coalición, de manera firme, convencida, con convicción, con propuesta, con proyecto, y la coalición ha dado resultados, tanto que vean la cantidad de Distritos que tenemos en mayoría", refirió.

Señaló que confía en que la votación mayoritaria en la Cámara de Diputados será a favor de la prórroga para que el Ejército realice tareas de seguridad pública hasta el 2028.

"Creo que estamos no solo listos, creo que ha sido buena la discusión, lo que se ha incorporado en el Senado de la República. Y estamos ciertos y listos que alcanzarán los votos aquí, en la Cámara de Diputados", comentó.

PRI irá en contra de reformas electoral y eléctrica.

Sin embargo, refirió que votarán en contra de las reformas electoral y eléctrica. "La posición del PRI en el tema de la reforma eléctrica es en contra, porque era una iniciativa que no impulsaba la inversión, el desarrollo y el crecimiento de nuestro país".

Y en cuanto a la reforma electoral, aseveró: "es una reforma que el PRI jamás avalaría, lo hemos dicho, nosotros no vamos a valar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral, ni al Tribunal Electoral Federal, no vamos a aceptar nada que vulnere autonomía, fortaleza, transparencia de instituciones que son sólidas en nuestro país".

Indicó que no han presentado ninguna reforma en materia electoral porque no es un tema que les interese por el momento.

En cuanto a las reformas propuestas presentadas por la bancada de Morena que proponen debilitar las facultades de los órganos autónomos, señaló que el PRI buscará fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Lo que queremos es construir acuerdos y consensos en esta Cámara que beneficie al régimen democrático, donde participen todos los partidos políticos; y que quede claro que lo que queremos es fortalecer la autonomía del INE, fortaleza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fortaleza a las instituciones que garantizan fortaleza, equidad y garantía del voto", refirió.

Insistió en que la coalición Va por México debe reformularse, porque es la única forma de ganarle al partido que actualmente encabeza al Gobierno federal.

"La forma de ganarle al gobierno es construir una coalición, si vamos separados no va a ganar nadie, es muy, muy, muy difícil. Creo que la coalición está lista, está fuerte, hay que construirla, hay que replantear", comentó.