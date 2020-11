Alonso Ancira se presenta ante policía en España

Luego de conocer que el tribunal de apelación de la justicia española había desestimado el recurso de súplica ante la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de México, esta mañana, Alonso Ancira Elizondo se presentó voluntariamente ante la policía española, a fin de ser reingresado a prisión.

Una vez que, en su caso, la decisión del tribunal sea refrendada por el Consejo de Ministros, y en los próximos días se comunique oficialmente la sentencia negativa, la defensa del Presidente del Consejo de Altos Hornos de México presentará un recurso de amparo y la solicitud para regresar a libertad condicional en tanto culmina el proceso legal.

Como han sostenido el propio licenciado Ancira y sus abogados en México y España, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del que se le acusa carece de sustento legal, dado que los movimientos financieros aludidos en la acusación tienen un origen plenamente lícito, identificado y justificado, al ser operados y registrados a través de los canales regulares de Altos Hornos de México, conforme a un contrato de servicios.

Jurídicamente los pagos correspondientes al acuerdo de trabajo con el señor Emilio Lozoya Austin corresponden a un trato comercial entre particulares, dado que, al prestar sus servicios de gestoría y apoyo técnico, el beneficiario no era funcionario público y realizó las tareas estipuladas a satisfacción de las partes.

Los propios tribunales mexicanos, no obstante las presiones de que han sido objeto, se han venido pronunciando en favor de recursos presentados por el Presidente de AHMSA, a partir de diferentes irregularidades procesales.

Adicionalmente, suponiendo sin conceder que existiera el delito del que se le acusa, de acuerdo con la legislación penal mexicana no ameritaría prisión cautelar y permitiría llevar un juicio en libertad.

Al margen de estos procesos legales, Altos Hornos de México sigue en negociaciones para concretar una recapitalización, a fin de asegurar en el largo plazo su continuidad operativa y regresar a la estabilidad financiera en beneficio de sus trabajadores, proveedores, clientes y comunidades de influencia.