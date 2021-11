Alpinistas rescatan a "Canelo", perrito perdido en el Pico de Orizaba

Galería 1 de 3

Un grupo de montañistas del Club Alpino Mexicano rescató a un perrito que se extravió por varios días en la cumbre del volcán Pico de Orizaba, a cinco mil metros sobre el nivel del mar.

Encabezados por Aarón y Héctor Hernández, junto con Hilario Aguilar, delegado del grupo alpino en Puebla, los montañistas ascendieron a la cumbre del Citlaltépetl en busca del canino al que llamaron Canelo, después de enterarse de la historia que fue difundida en redes sociales por parte de un montañista que vio al animal en el sitio, pero no lo pudo rescatar.

"Por lo difícil y peligroso del descenso en la montaña no lo pudieron ayudar, además de que no se dejaba agarrar, estas noticias se hicieron virales en las redes sociales por el romanticismo de los comentarios. Y de muchísima gente que pedía que se bajara", señaló Aguilar en sus redes sociales.

Señaló que previo al rescate, otros miembros del Club Alpino Mexicano buscaron sin éxito al perro. "El día de ayer subimos por la (ruta) sur con la Escuela de Alta Montaña De Club Alpino Mexicano en uno de los cursos que imparte, y que tengo el honor de ser uno más del grupo de instructores. Ya subiendo le pedí a El Ángel de la montaña, El Legendario Citla, que intercediera, para que lo encontrara y me ayudara a bajar con bien", narró el montañista.

Agregó que para su sorpresa, en la cumbre lograron ver a Canelo, evidentemente hambriento y con sed. "En lo que llegaban todos los alumnos de la Escuela nos ganamos su confianza y lo até al pescuezo con una cinta tubular. Hizo feo al principio, pero se echó y así estuvo hasta que terminamos la ceremonia de las fotos, hidratados y descansar un poco.

"Había como treinta personas montañistas en la cumbre, y se alegraron cuando supieron que lo íbamos a bajar, pues tenía una uña cayéndosele, y me comentaban que el día anterior estaba sangrando de una patita, de sus cojinetes", narró.

Señaló que metieron al lomito a una mochila, siendo así como lograron bajarlo de la montaña. "Gracias amigos del CAM, sin ustedes a lo mejor yo no lo hubiera logrado", indicó. Contó en su publicación que el descenso fue difícil por las condiciones de la montaña, en parte arena cristalizada, otras nieve muy dura, y con nieve ya muy floja en la parte inferior.

Llegaron al refugio sin incidentes y fue trasladado a la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde fue puesto bajo resguardo de una asociación que rescata perros de la calle. Después de un periodo de recuperación y revisión médica, Canelo será puesto en adopción a través de un protocolo. El número telefónico para la adopción del canino es 271 135 1636, con Fátima del Ángel.