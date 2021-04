Alrededor de 40 mil alumnos han desertado en pandemia en Coahuila

Alrededor de 40 mil alumnos de educación básica en Coahuila, un 7 por ciento del total, han desertado los estudios en el año de pandemia, según datos del secretario de Educación, Higinio González Calderón.

Mencionó que en la entidad se experimentan tres orígenes de esas deserciones: laboral, económica y académica. Dijo que en la labora, se trata de padres que vinieron a trabajar a la entidad y se regresaron a sus estados de origen durante la pandemia; la económica, donde las familias se quedaron sin trabajo y pusieron en algunos casos a los niños a trabajar, o inclusive no tienen dinero, y la deserción académica.

"Hay familias que no tienen dinero para comprar computadora, celular, para los 50 pesos para datos y mandar tareas", apuntó.

El Secretario de Educación mencionó que una problemática seria que han detectado es que los alumnos no están aprendiendo lo que esperaban que aprendieran durante la pandemia. Dijo que estimaban que los niños tuvieran un rendimiento del 80 por ciento, pero actualmente andan en un 60 por ciento de aprovechamiento, aunque no consideró calificar al ciclo escolar como "perdido".

"Hay una desvinculación de las familias, niños con la escuela. Tenemos 150 mil niños en primero de preescolar, primero primaria, primero de secundaria, que no conocen a compañeros, eso provoca una situación emocional fuerte", opinó González Calderón.

En ese sentido, el Gobierno de Coahuila anunció la conformación de mesas de trabajo para el sector educativo, con el fin de formalizar los protocolos para el regreso a clases presenciales, mejorar las escuelas que han sido vandalizadas durante la pandemia y atender la vacunación contra el Covid-19 de personal docente.

El gobernador Miguel Riquelme Solís afirmó que el sector educativo está en "franca tendencia" para recuperar el formato presencial. Por tal motivo, anunció que se incorporarán a las mesas de trabajo, líderes sindicales, padres de familia y los sectores educativos tanto públicos como privados para analizar las condiciones.

Acotó que se trabajará en pruebas piloto y con distintas estrategias que permitan un regreso ordenado una vez que se vacune al personal docente de la entidad.

El secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, expresó que tienen la experiencia de 350 programas de escuelas particulares que están trabajando, algunas, desde agosto en modelo híbrido y hasta el momento no ha habido ninguna infección en las escuelas.

500 escuelas vandalizadas.

El secretario de Educación añadió que de 3 mil 200 planteles de educación básica, alrededor de 500 han sido vandalizadas, "algunas leves, otras más fuertes, con robos considerables", dijo.

Estimó que se necesitarán cerca de 30 millones de pesos para reparar las escuelas, aunque en el caso de robos, tienen cobertura de seguros.