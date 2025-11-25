Altos mandos militares de EEUU visitan a líderes caribeños en medio de tensiones regionales

WASHINGTON (AP) — Altos funcionarios militares de Estados Unidos se están reuniendo con mandatarios de naciones caribeñas esta semana, luego de que el gobierno de Donald Trump incrementó su presencia naval en la región como parte de lo que llama una campaña contra el narcotráfico.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, viajará a Santo Domingo, República Dominicana, y se reunirá el miércoles con los principales líderes del país, incluido el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y otros funcionarios, informó el Pentágono el martes.

El anuncio se produjo el mismo día en que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar de Trump, se reunió con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Según un resumen publicado por la oficina de Caine, "intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos que afectan a la región del Caribe, incluidos los efectos desestabilizadores de los narcóticos ilícitos, el tráfico de armas y personas, y las actividades de organizaciones criminales transnacionales".

El ejército de Estados Unidos ha desplegado su mayor presencia en la región en generaciones, y desde principios de septiembre ha estado atacando lanchas que según dice son usadas para el contrabando de drogas. Hasta la fecha, el ejército estadounidense, bajo el mando de Hegseth, ha atacado a 21 de dichas embarcaciones y matado al menos a 83 personas.

Las acciones son vistas por muchos como una táctica de presión para que el presidente venezolano Nicolás Maduro renuncie. Las visitas de Hegseth y Caine esta semana se producen mientras Trump evalúa si tomar acción militar contra Venezuela, lo cual no ha descartado a pesar de haber planteado la posibilidad de conversaciones con Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos.

El gobierno de Trump añadió más presión el lunes al designar oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, aunque la entidad que Estados Unidos alega está liderada por Maduro no es un cártel per se.

Si bien la mayoría de los gobiernos caribeños han mantenido una respuesta moderada a los ataques contra lanchas que supuestamente transportan drogas, y han instado a la paz y al diálogo, Persad-Bissessar se ha destacado por elogiar públicamente los mortales ataques.

A principios de septiembre, la mandataria dijo que no sentía compasión por los narcotraficantes y que "el ejército de Estados Unidos debería matarlos a todos violentamente". Sus comentarios y apoyo a los ataques han sido condenados por algunos líderes de la oposición y por funcionarios regionales.

Amery Browne, exministro de Asuntos Exteriores de Trinidad, dijo al periódico local Newsday que la postura de Persad-Bissessar es "imprudente" y que se ha aislado del Caricom, un bloque comercial regional.

Según el Pentágono, el viaje de Hegseth a la República Dominicana tendrá como objetivo "fortalecer las relaciones de defensa y reafirmar el compromiso de Estados Unidos de defender la patria".

Mientras tanto, Caine también aprovechó su tiempo en la región para visitar a las tropas estadounidenses en Puerto Rico y en un barco de la Marina de Estados Unidos, donde agradeció a los militares por su servicio y sacrificio durante el feriado de Acción de Gracias, informó el Pentágono.

Caine y Hegseth también visitaron la región en septiembre, yendo a Puerto Rico después de que barcos con cientos de marines estadounidenses llegaron para lo que los funcionarios dijeron que era un ejercicio de entrenamiento.