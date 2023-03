Alumno de la UANL denuncia abuso sexual durante "novatada"

MONTERREY, NL., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Un joven alumno de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) exigió justicia pues afirmó que hace tres años fue víctima de abuso sexual y golpes por parte de estudiantes y trabajadores administrativos de la institución educativa, en lo que le dijeron eran parte de una "bienvenida" que se les daba a los novatos que entraban a una tuna, agrupación musical conformada por alumnos.

Mediante un video que solicitó compartir en redes sociales para dar a conocer su caso, Juan Manuel Rodríguez González narró que hace tres años fue abusado sexualmente por administrativos y alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la UANL, sin lograr que los responsables sean castigados, pues son familiares de directivos de la mencionada escuela donde se predica la justicia.

Esta fue la "Bienvenida" que tenían preparada a los novatos

Comentó Juan Manuel que disfrutaba mucho de su carrera y de la música, por lo cual se inscribió en la tuna de la Facultad (agrupación musical de estudiantes). Agregó que después de ir a la primera tocada con el grupo "nos dijeron que a todos los novatos del grupo nos organizaban una bienvenida".

Así que el encargado de la tuna de la Facultad se puso de acuerdo y los llevó hasta FIME (Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) que se encuentra a pocos metros de FACDYC, a él y a otros estudiantes nuevos.

"Al llegar nos taparon los ojos, nos llevaron al llamado cubículo de FIME en el Centro Cultural, y de ahí a la bañera, los baños del mismo piso y de ahí nos volvieron a tapar los ojos, nos regresaron al cubículo y ahí empecé a observar a mis compañeros de Derecho y algunos de FIME", dijo el denunciante.

Expresó que dichos estudiantes le quitaron la ropa y lo hicieron hincarse. "Ya estando hincado estaba un egresado de FACDYC y me preguntó ¿a quién le vas a mamar la verga de nosotros?"

"Yo le dije que a ninguno, pero me dijo que, si no elegía a uno, sería a todos. Después de eso que me resistía me empezaron a golpear, me agarraron de los brazos, de las piernas, para obligarme".

Acto seguido, señaló, "este tipo llamado Alejandro Ruiz Barragán se posicionó delante de mí y comenzó a masturbarse y pude observar cómo me aventó su semen mientras me obligaban a abrir la boca, y también estaban simulando con baquetas de batería el ponerlos".

Después de eso, dijo el estudiante, "me levantaron, me cargaron, me rompieron mi ropa interior e intentaron meter en mi ano un objeto al que llamaban el cohete, por lo que me lastimaron irreparablemente".

La vida de Juan Manuel tras los abusos no fue la misma

Juan Manuel expresó que después de esos hechos su vida no volvió a ser la misma "pero la de ellos sí", porque a tres años de distancia persiste la impunidad.

"Empecé a presionar e indagar sobre lo que sucedía en la Facultad (Derecho), el por qué razón algunos involucrados, eran protegidos. Descubrí que Alejandro Ruiz Barragán es hijo de Alfonso Rafael Ruiz Torres, titular de la Clínica de Justicia Penal de la Facultad, y que Javier Alejandro Limón Mancilla, exalumno y titular de la tuna "presume ser sobrino de Leonardo Limón, operador político y compañero de corruptelas de Manuel Acuña", exdirector de FACDYC.

Aseveró que estas dos personas fueron contratadas durante los ocho meses que duró como director Manuel Acuña, quien fue inhabilitado por desvío de recursos públicos de la UANL, por utilizar camiones propiedad de la Facultad a fin de acarrear alumnos de la campaña de la priista Ivonne Álvarez por la gubernatura del estado, quien perdió en 2015 contra Jaime Rodríguez Calderón.

"Señor gobernador Samuel García, señor rector de la UANL, Santos Guzmán López y Pedro José Arce Jardón, (encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado), les pido revisen el acta administrativa 02/2020 y el Número Único de Causa (NUC) 014966/2022 y se investigue la razón por la cual el administrativo Alonso Martínez Arrieta no dio vista al Ministerio Público, al enterarse del delito por el que fui víctima", demandó el estudiante.

Puntualizó que es necesario revisar cuántos casos de abuso y de acosos sexuales se presentan en la Facultad de Derecho y continúan impunes al día de hoy.

"Hoy levanto la voz por todos los que han sido acosados y abusados dentro de las aulas y por todos los que nos sentimos agraviados por todos los que dicen amar a nuestra institución, pero sólo dañan el prestigio de nuestra Alma Mater.

Pidió compartir su video pues asentó, "no es posible se permita que estas personas continúen formando parte de nuestra Facultad que presumen enseñar derecho, pero todo lo hacen chueco.

Finalmente pidió al gobernador Samuel García y al rector de la UANL, Santos Guzmán, "que me ayuden a conseguir justicia y revisen el número de carpeta 014966/2022 que se encuentra en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales", pues ya tiene un año y no se ha podido resolver.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado señalaron que en la institución autónoma hay una denuncia vigente por este caso, misma que está en integración con investigación en proceso.

Juan fue abusado sexualmente en una novatada de la @FACDYC_UANL, hay administrativos implicados, escuchen su historia. Y pidamos a las autoridades que haya justicia, esto no puede estar sucediendo en las universidades. @FiscaliaNL @samuel_garcias #JuanNoEstasSolo ? pic.twitter.com/YpG4BZwpY0 — Meredith G. ?? (@MerGarza) March 2, 2023