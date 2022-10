Alumno de UNISON, valorado por psiquiatras tras posibles amenazas

A-AA+

El estudiante de la Escuela de Biología de la Universidad de Sonora que lanzó la amenaza de que "algo pasará el próximo lunes", y que alumnos pensaron que podría ser una balacera, ya está siendo valorado por psicólogos y psiquiatras.

El Gobierno del Estado informó a las y los estudiantes de la Universidad de Sonora y público en general que distintas dependencias en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que el estudiante es atendido por especialistas.

Pero además, se inició una carpeta de investigación y se dictaron medidas de protección.

"El Gobierno del Estado de Sonora está comprometido con salvaguardar la seguridad de todas y todos los estudiantes y no tolerará ninguna amenaza de este tipo, dejando en claro que habrá consecuencias para quien las haga".

La Fiscalía de Sonora detalló que desde el pasado sábado día 1 de octubre, investiga y atiende de oficio las denuncias públicas, en Hermosillo, por posibles amenazas de un estudiante universitario.

El joven fue ubicado y se decretaron medidas de protección, se desahogan diversos actos de investigación y se coordinan acciones con la Mesa Estatal de Seguridad para brindar tranquilidad a la comunidad universitaria.

---"Algo pasará el próximo lunes"

La noche del sábado, por redes sociales empezaron a circular mensajes que alertaron a los universitarios sobre la amenaza de un estudiante.

"Oigan una amiga de biología me comentó que un compañero de su carrera amenazó con que el lunes pasaría algo, y se dice que probablemente sea una balacera, sólo estoy avisando porque me preocupa, cualquier cosa les avisaré con más detalle", fue uno de los mensajes que se difundieron rápidamente en la comunidad estudiantil.

"Como que un estudiante de biología tuvo problemas con la materia de cálculo y le aviso a unos de sus compañeros diciendo que pasaría algo el lunes, que no fuera porque realmente le caía bien", también circuló el comentario de manera masiva.

También se compartió un audio donde el estudiante habla de su compañero donde asegura que le advirtió que no fuera a la escuela.

Por lo anterior, la Universidad de Sonora emitió un comunicado a la comunidad estudiantil.

"Reconocemos que la persona que generó dicha información es estudiante de esta de casa de estudios. Dada la seriedad del tema, las autoridades universitarias a través de la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro y la Defensoría de los Derechos Universitarios, ubicaron a la persona en cuestión".

"Debido a que tiene registro de un proceso en la Defensoría de los Derechos Universitarios que derivó en la generación de medidas de prevención y protección".

Las titulares de la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, y de la Defensoría de los Derechos Universitarios, establecieron comunicación con los padres de familia de la persona implicada para ofrecerles el apoyo institucional dentro del ámbito de nuestra competencia, detalló la institución.

La Máxima Casa de Estudios ratificó su compromiso con la vida institucional transparente, segura y justa, que proteja en todos los aspectos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Este lunes, en la Universidad de Sonora se registró un gran ausentismo escolar.