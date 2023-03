Alumnos del CCH Azcapotzalco paran labores por caso de abuso sexual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Luego de que una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco denunció a través de redes sociales que este viernes fue agredida sexualmente en uno de los baños de la escuela, un grupo de jóvenes encapuchados, tomó el plantel.

En un comunicado, las autoridades de esa escuela señalaron que los jóvenes entraron a la escuela utilizando la fuerza y vandalizaron las instalaciones.

"Dichos actos, se llevaron a cabo sin convocar a ninguna asamblea estudiantil e impidiendo la salida en un inicio a personal administrativo y directivo", señaló.

Las autoridades del centro educativo rechazaron "la violencia y la intolerancia", pues argumentaron que la "Dirección siempre ha estado dispuesta a resolver cualquier conflicto por medio del diálogo en un ambiente de respeto".

En redes sociales, una usuaria relató que el jueves, alrededor de las 20:00 horas, acudió a los baños del edificio T, en el cual fue agredida por tres personas del sexo masculino que comenzaron a seguirla cuando ella pasó al lado de los baños de hombres.

"Me empezaron a decir que no gritara. Quedé en shock y no supe qué hacer, me quedé callada y empezaron a tocarme. Uno de ellos abrió la puerta del baño y el otro me empujó y me sometió contra la taza. El otro chico solamente bajo mi pantalón, me agarró de las manos y me penetró. Hice un poco de resistencia, pero por miedo a que me hicieran algo peor, quedé atónita", describió la joven en una serie de mensajes.

A las afueras del plantel, las estudiantes colocan mantas para exigir a las autoridades que revisen las denuncias de jóvenes por abuso sexual.