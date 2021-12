Álvarez-Buylla ignora nuevo llamado al diálogo de comunidad del CIDE

Alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tienen tomadas las instalaciones de esa institución desde el lunes pasado, luego de que María Elena Álvarez-Buylla tomó la decisión de designar a José Antonio Romero Tellaeche, y por ello, la comunidad estudiantil la convocó a un diálogo este viernes al medio día; sin embargo, la funcionaria no llegó, tal y como lo hizo ayer, cuando tampoco acudió al diálogo al que la llamó la Asamblea Académica Permanente.

La cita era este viernes, a las 12 horas, en el estacionamiento del CIDE, ubicado en la Carretera México-Toluca 3655. Tras media hora de espera, los estudiantes emitieron un posicionamiento.

"Es la segunda ocasión que la esperamos a la doctora Álvarez-Buylla, directora del Conacyt. Es la segunda ocasión que la esperamos. El día de ayer, la esperamos estuvimos aquí esperando y no se ha presentado a la convocatoria de diálogo franco, constructivo a la que la que hemos invitado", dijeron los estudiantes.

Detallaron que el diálogo estaba pensado para abordar sus peticiones que ya han hechos públicas a través de un pliego petitorio: "Necesitamos, exigimos, la firma de una carta de compromiso de no represalias. Exigimos la generación de una asamblea estudiantil permanente con incidencia en los procesos administrativos internos del CIDE.

"Solicitamos también el reinicio del proceso de designación para el puesto de la dirección general del CIDE con estricto apego a la normativa existente y con representación, voz y voto de la comunidad estudiantil. Solicitamos también convocar a una sesión extraordinaria de diálogo horizontal para la lectura de este pliego petitorio y su negociación. También la destitución inmediata de José Antonio Romero Tellaeche del puesto que actualmente ocupa", indicaron.

Entre otras de sus peticiones está el "reconocimiento del CIDE como una institución autónoma con todo lo que legalmente conlleva", y atender asuntos relacionados con género y la no discriminación.

"Las demandas de la comunidad estudiantil han sido externadas y lo único que encontramos por parte de la autoridad es cerrazón al diálogo. No se presentó el día de hoy", señalaron.

Desde ayer anunciaron que mañana, a las 10 de la mañana, habrá una manifestación que partirá del Parque Hundido hasta las instalaciones del Conacyt, ubicadas en Insurgentes Sur 1582.

Esta mañana, además de externar su descontento por la falta de diálogo con María Elena Álvarez-Buylla, los estudiantes hicieron un llamado a miembros de otras instituciones educativas para que sumen a la protesta de mañana.

"Estudiantes de México, nuestras luchas no están separadas, sabemos que existen muchas diferencias entre nosotres, que no son sino síntomas de las directrices que han regido este país durante ya décadas; sin embargo, hay que reflexionar y pensar que en el fondo nos une una causa común. Nuestra pugna por una educación democrática donde nuestras voces sean siempre el principal motor.

"Hoy nuestro CIDE no puede ser considerado un centro de docencia si no existe una comunidad estudiantil. Como estudiantes mexicanos denunciamos que históricamente se nos ha silenciado, se nos ha negado la voz y el voto en los procesos democráticos en todas aquellas situaciones que nos competen y nos afectan directa y contundente. Nuestra educación ha sido secuestrada y coartada por actores que no velan por nosotres sino únicamente por sus intereses personales", dijeron.

Días antes, José Antonio Romero Tellaeche calificó a los estudiantes del CIDE como "esponjas"; sin embargo, esta mañana, enviaron un mensaje a las autoridades: "Al Gobierno, a las autoridades, no somos esponjas y tampoco carne de cañón que puede ser utilizada para servir a sus intereses personales".