Álvaro Morales llama racistas a la FMF por ausencia de Ambriz

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol continúa en búsqueda de un nuevo entrenador para el banquillo de la Selección Mexicana, un proceso que culminará en la Copa del Mundo del 2026.

Dentro de la lista de candidatos con posibilidades se han dado dos nombres, Guillermo Almada y Miguel Herrera, quienes ya han sido entrevistados y se encuentran a la espera de una respuesta.

Dentro de los nombres que no han sido tomados en cuenta, saltó el de Ignacio Ambriz, actual técnico de Toluca y que en opinión de muchos fanáticos y especialistas merecería la oportunidad.

Uno de los personajes que de inmediato mostró su descontento con la ausencia de Ambriz en la lista final fue Álvaro Morales, quien en plena transmisión aseguró que todo es un tema de racismo entre los directivos y patrocinadores.

"No es una cuestión de perfil ni comercial, es una cuestión de racismo. Nacho Ambriz al tener un genotipo moreno, bajo la perspectiva eurocentralista occidental de las marcas patrocinadoras, no entra en su perfil racial. Es una lástima, con Nacho Ambriz hay una discriminación racial", declaró.

El conductor de la cadena ESPN, continuó destacando la trayectoria de Ignacio Ambriz y aseguró tiene una carrera digna para ser tomado en cuenta para el puesto.

"En esta industria del futbol, que en nuestro país fue creada por los criollos, el tema con Nacho que cuenta con todas las credenciales, que dirigió en Europa (Huesca en la Segunda División de España), le haya ido como le haya ido, es un tema racial", finalizó.